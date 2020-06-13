現在景氣差、薪資低，不少人改搶鐵滿碗，選擇考公務員。日前一名大學生提到，他的學歷低、學校風評也不佳，得知高中同學大學讀到一半，轉而報考警專，薪水可達4萬相當可觀，認為以他這樣的學歷，還有哪樣工作能賺大錢，好奇詢問「學歷差考公職是不是就能翻轉人生？」。

一名大二生在《mobile01》提到，高中就讀私立高職商科，目前是私立科大商管院學生，而這一間學校被稱作「學店」，近日得知高中同學，大學讀到一半報考警專，而且也順利考上，「他說薪水畢業有四萬左右，還有交通獎金，而且只要唸二年就能畢業也非常穩定」。

考上警專的高中同學誇口表示，待大家畢業後開始求職，他的薪水應該是全班最高的，「聽他這樣講似乎也沒錯？除非班上有人做生意或是創業成功吧？不然以這種學歷，一畢業就四萬真的很難吧！學歷差、沒有資源，翻身機會是不是只有考公職了呢？」。

不少人認為，考公職並非翻身，而是穩定的工作，「現在上公職叫穩定人生不是翻轉人生，上一代的公職才是翻轉人生，退休後不知道為什麼錢都花不完」、「先說警專畢業大多派分局轄下派出所，如果是六都繁重+超勤肯定破七萬，不管是公務員或國營事業，頂多只能算社會上，中間偏低的階級，就是高不成低不就的」。

還有人給予建議「你真的要翻轉考中油，然後考上休學，過三年再去用證照加經歷去補，看到時要不要補學歷，有辦法直接再讀個在職碩，但那也是你上完四年班後，從最小且學歷不怎樣的技術員做起」、「私立科大先別想著考公職了，那不是隨便讀讀就能考進去的地方，本人在國營待了十餘年，同儕大部分在公部門任職，從沒有遇過私立科大的考進來過，中郵外勤倒是可以考慮一下，如果連郵務士都考不上，經濟部國營雇員你更不可能考得上的，兩者完全是不同的等級」。