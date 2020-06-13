北京市新冠肺炎病患新增了三例，官方對此立即做出回應，宣布小學一至三年級暫停開學，而北京是否會封城，也引發外界好奇。相關部門因迅速採取應對措施，對封城說積極闢謠。

6月11日西城區出現一例確診，患者為52歲唐姓男子，而隔日丰台區出現兩例，其中丰台區這兩例為同事關係，任職於中國肉類食品綜合研究中心，25歲劉姓員工曾在近兩週內，至青島出差5天，37歲尹姓員工則無出北京的紀錄，兩人也都未與境外人士和湖北人也過接觸。

北京西城區52歲唐姓確診病患，6月6日曾至丰台區新發地市場採買，豈料回家後，身體出現疲憊且低燒不退的症狀，至醫院檢查發現患新冠肺炎且為陽性，而家中妻子與四年級的孩子皆曾與他有過接觸，所幸兩人並會受感染，不過孩子班上的師生已遭隔離，而新發地市場也有2名員工感染。

北京對此立即做出應對，原本計畫6月15日開學，如今宣布小學一至三年級學生暫停返校，而校外培訓機構也暫停至學校上課，其他已開學的年級則暫時不受影響，北京丰台重啟「戰時」管控，隨即成立現場指揮部，並將新發地菜市場關閉，日後將進行嚴格調查，再者隔離新冠肺炎患者及密切接觸者，並封鎖他們的居住區域，進行全方面的檢查。

根據《今日頭條》報導，北京疫情為局部性且是個例，並未發生群體性染疫，因此還不到封城的地步，目前先封鎖確診區域，並檢測附近人口密集場所，再者現今已採取大規模隔離、追蹤、檢測等，防疫相當嚴格，目前主要向上追查感染源頭，相關部門也會迅速採取應對措施。

有關人士指出，北京不會封城，大家不需要恐慌。現在的北京不是2月份的武漢，國家控制疫情的能力與經驗都已經非常成熟與豐富了，而且知道如何精準的應對新冠病毒的傳播，已經不再像新冠病毒爆發初期由於對病毒的不了解而採取大規模封城措施。大家一定要相信國家和政府有足夠的經驗與能力來應對這場疫情，很快就會把疫情撲滅。

北京是國家的首都，封城帶來的經濟停擺，對城市發展的負面影響實在太大。當初武漢封城，是基於對新冠疫情完全不了解，不知道如何治療與防疫做出的無奈之舉。新發地批發市場的疫情還是局部性的，還是個例，還不足以到封城的程度。何況相關的6大市場已經停止營業，附近11個小區已經封閉，對附近人口密集的場所進行檢測排查，所以，認為北京封城的可能性幾乎為零。

並舉傳染病學專家李蘭娟院士說法，嚴格按照防控要求做就好，嚴格佩戴口罩、接觸了外來的東西要及時洗手消毒，要求北京市民不必驚慌。