生理期若不順、不穩定，或血量太少、太多，都是身體的警訊。一名30歲左右的人妻，生理期來前的前兆期長，不僅如此，與丈夫行房完後甚至會出血，宛如生理期又來了，持續2年後才至醫院檢查，被檢查出患有子宮肌瘤，但她卻擅自離院，幾個月後送醫已為時已晚。

不少女性擔心出血就醫會尷尬，因此延誤了最佳治療時間(影片來源/youtube/緯來綜合台)

急診科醫師田知學在節目《醫次搞定》提到，一名30歲人妻發現每次經期來之前，她的前兆期都非常長，期間陸續會流出少量的血，直到經期結束後，她與丈夫行房，竟又會大量出血，因此白天她必須使用35公分的衛生棉，而晚上則要用到42公分的，有時早上一睡醒，會發現床上流有一灘血，狀況持續了2年。

直到人妻驚覺，爬樓梯時會異常的喘，就連做家事心跳也會很快，起初以為是心臟出問題，因此便至醫院心臟科檢查，但檢查後心臟病無大礙，直到抽血後發現，她的血紅素竟然只有6，田知學提到，正常女性應該為12，假若是10以下就會貧血，8以下她就會建議立即輸血，轉至婦產科檢查後，發現人妻患有子宮肌瘤。

婦產科醫師建議她先回急診，將血量補足後擇期開刀，豈料人妻不僅不願輸血，甚至也不要開刀，最終自己離開醫院，幾個月後人妻被救護車送回醫院，當時血紅素只剩下2，由於血紅素不夠，導致她腦部、心臟、腎臟、肝臟全都缺氧，儘管一度有救回來，但最終仍回天乏術，醫師田知學也感嘆，其實這是可以救的。

類似案例不只一起，還有一名50出頭的女性，表示月經來太多，這個月已來3次，而且量多有異味，照超音波發現子宮內長異物，確診患卵巢癌，豈料她也不願治療離開，之後送回醫院時，已是癌症末期，開刀治療也來不及。婦產科醫師宋碧琳提到，很多人會因出血延誤治療，無論老一輩或年輕人，都會因怕出血尷尬，想等乾淨後再治療，但實際上醫師都很專業，也不怕病患出血，就怕不願治療，「只是可能來你要帶衛生棉或是穿紙褲來比較方便」。