一六六五年，一場瘟疫奪去了十萬人的生命。封城、恐慌、信念瓦解…瘟疫從未停止襲擊人類，無論是今天，或是三個世紀以前。《大疫年紀事》以一六六五年倫敦瘟疫為背景，作者丹尼爾‧狄福展現新聞紀實筆法，將史實、傷亡數據，融合個人評論，交織成一部完整的敘事，再現了倫敦大疫年間的城市景象以及市民面貌。

【精彩書摘】

我認真思量起自己的處境，忖度自己該怎麼辦，是該留在倫敦呢？還是跟許多鄰居一樣，鎖上家門避難去？這些事情我之所以說得如此詳細，是因為也許日後有人會碰上相同的難題，必須跟我一樣做出決定。那麼，這些記載對他們會很有幫助。我希望這些記載可供後人做行事參考，而不僅僅只是記錄一己作為，因為我的境遇對別人來說，可能還不值一法辛（farthing，當時的銀幣，約值四分之一便士；十二便士為一先令，二十先令為一鎊）。

我眼前有兩樁要事：一是繼續做生意，保住店面，畢竟，我的生意很大，也是我在人世間的全部身家；二是保住性命。顯然全城已是大難當前，對此我和別人同樣恐懼，那恐懼之深沉，倫敦再大，也承載不了的。

第一樁事對我十分重要。我是馬具商，主要生意不是來自開店或投機，而是做美洲英國殖民地生意的商人，因此我的財富泰半操在他們手上。我是單身沒錯，但手下有一批人為我做生意。我有一棟房子、一間店面，還有幾倉庫貨品。簡單說，在這種情況下離開，只能拋下一切，是來不及找到可靠的人打理事情的，那樣不僅會危及生意，也會危及貨品和我在人世間的一切。

那時我哥哥才從葡萄牙搬到倫敦幾年。我問他意見，他只說了一句話，以前我也曾問過他意見，雖然那時狀況迥異，不過他也只說了那一句話，就是「救救你自己吧」。簡單說，他認為我該去鄉下，他自己也要與家人下鄉避難。他說要預防瘟疫，還是走為上策，這大概是他在海外聽說的。我說如果我離開，就會失去生意、貨物或貨款。他以同樣的理由大力反駁，說我要留下來，任由上帝處置我的生命安全，才真是要斷送生意和貨物。他說：「將生意託付給上帝，跟你留在這麼危險的地方，然後將生命託付給上帝，不是一樣嗎？」

我不能辯稱無處可去，因為我們在北安普敦郡老家還有一些親友。而且，我唯一的姊姊住在林肯郡，她很歡迎我同住。

我哥哥已把太太與兩個孩子送到貝德福郡，他也打算上那兒去，力勸我同行。我一度決定順他的意，可是卻找不到馬。儘管並非所有人都離開了倫敦市，不過我敢說馬兒大概都不在了。有數週時間，全市幾無馬匹租售。我一度打算帶個僕人徒步離城，並且跟很多人一樣不投宿旅店，就帶個行軍帳棚露營野地，反正天暖，不致受風寒。我說，很多人都這樣做，因為後來好些人那麼做了，尤其是曾參與幾年前戰役的人。必須說明的是，選擇餐風露宿還有第二個原因，就是倘若多數離城的人都這樣做，瘟疫就不致蔓延到許多鄉鎮及人家，造成嚴重破壞，奪走無數人命。

可是我打算帶走的僕人卻棄我而去。他見瘟疫日益嚴重，嚇壞了，又不知道我何時啟程，便另謀出路，拋下我走了，我只得延後動身。不管我盤算用什麼方法離城，每回臨走總會出狀況，走不了，行程只得一延再延。若非如此，那麼我接著要說的話，便會像是無謂的題外話了。我要說的是，是上天讓我走不成的。

（本文摘自《大疫年紀事》／麥田出版）

【作者簡介】

丹尼爾‧狄福 Daniel Defoe（1660-1731）59歲那年開始寫小說。他的小說多藉由虛擬人物之口，寫成紀事或自傳形式，是此創作類型的集大成者。廣為人知的《魯賓遜漂流記》（Robinson Crusoe）在文學史上擁有崇高地位；此外他也是英語世界最多產的作家，被封為歐洲小說之父、現代新聞鼻祖。