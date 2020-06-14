混血兒結合兩國的特色，總是能吸引眾人目光。荷蘭有一名中越混血兒，儘管擁有一張華人臉孔，但穿著打扮卻是十足西方人味，而她不僅身材玲瓏有緻，拍照尺度也很大膽，經常PO出穿比基尼，辣露事業線的眼養照，吸引50萬粉絲關注。
Vyvan Le在1995出生於大陸，是越南及大陸混血兒，之後與家人移居至荷蘭阿姆斯特丹居住，雖然擁有華人的血統，但無論穿著與舉止，都流露出ABC的氛圍，目前是lafirst model旗下的模特兒，2015年開始使用IG，而她的拍攝尺度都相當大，經常穿著比基尼、挖胸上衣、緊身洋裝等，好身材一覽無遺。
Vyvan Le不僅模樣性感，最大特色就是髮色多變，曾染過金色、粉紅色、粉綠色等，宛如從動畫裡跑出來的角色，甚至還有人稱她為「白髮魔女」，而Vyvan Le的身材也非常豐滿，曾穿著鈕扣短版上衣，竟大膽的只扣其中一顆，露出性感的雙峰，讓人看得血脈噴張。
文章來源：famousbirthdays
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