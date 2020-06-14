台灣雖然有不少發達的大眾運輸工具，但仍有不少人選擇機車作為代步工具，甚至在台北橋還有著「機車瀑布」這樣的奇景，讓很多外國人看到後都驚訝不已。不過最近，有網友就十分好奇，在台灣生活的外國人會不會其實很厭惡機車文化？

這名網友在PTT上發文，表示在台灣很常會看到在地化的老外騎著機車到處趴趴走，但因為他們是最明顯感受過有機車的都市與沒機車的都市長時間生活的差異，如果認為機車是一種落後文化，通常都不太會選擇騎車，但最終有不少外國人還是使用機車作為代步工具，這是否就代表了，機車就像是台灣24小時營業且分布密集的便利商店，用過它的方便之後就回不去了。

此文一出，有不少網友都留言分享自己的看法，「主要看城市人口密度，密度大的騎車真的比較方便」、「他們沒有車種歧視的概念吧，機車方便就騎啊」、「就只是融入當地選擇方便的啊，但不代表不討厭啊」；也直指其實真正令外國人感冒的是台灣的「交通秩序」，「他們一致的對台灣駕駛不讓行人超級感冒」、「之前認識的加拿大人騎小50騎超爽，不過他不爽台灣的交通秩序跟南部警察」、「是交通秩序的問題，不是騎什麼車、開什麼車的問題」。