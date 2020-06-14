讀書或者辦公時若要講求效率，那麼「專注力」就是一件非常重要的事情，然而除了一個人本身的性格、精神狀態以及周邊環境會對專注力造成影響之外，你知道其實家中「書桌擺放的位置」也會造成極大的影響嗎？

日前，日本一名漫畫家「@okushou」因為疫情的關係基本上都必須在家工作，但他卻發現自己很難專心投入在工作上面，為此他研究了許多相關書籍與資料，發現一切都和「書桌擺放的位置」有所關聯，以心理學的角度來說，「背對窗戶、看的見房門」是最好、最容易讓人提高專注力的，事實上這也是許多公司高層主管辦公室的配置，而推主在改變了房間書桌的位置後，果然心情變好許多，就連工作效率也大幅上升。

而他也在文中提到，像是卡通《哆啦A夢》中大雄房間那種「書桌面窗、背對房門」的配置是最糟的，也讓不少網友看到以後恍然大悟，直呼：「原來大雄才會什麼事都做不好啊！」；另外也有很多人對此深有所感，紛紛留言：「我家也是這樣的配置！難怪在老家工作的時候感覺比較有效率」、「確實，如果背對著門會因為擔心家人突然闖進來看到螢幕而無法專心」、「書桌對著窗的話，後面可能還會擺著床，很容易就直接躺下去休息了」。