很多女性都希望理想中的另一半能有穩定的工作和經濟基礎，但卻經常發現有許多高年收的男子反而交不到女友。日前有網友就好奇在網路上發問，想知道「年薪百萬卻交不到女友的人會很多嗎？」對此，有人就透露超多黃金單身漢出沒的地點，也點出他們交不到女友的關鍵原因。

有一名男網友在PTT八卦板以標題「年薪百萬卻交不到女友的人多嗎??」發文，表示他今年32歲，去年總收入是新台幣46萬元，他知道這樣的收入很低，交不到女友很正常，但經常在PTT上面看到許多年薪動輒2、3百萬的黃金單身漢，忍不住好奇直呼「這麼高的年薪交不到女友??如果年薪百萬以上有可能交不到女友嗎?有八卦嗎??」

文章曝光後引起熱議，不少人紛紛留言揭露黃金單身漢出沒地點「你去聯發科門口就一堆了」、「你去聯發科或GG門口就看得到了」、「新竹一堆」、「去新竹科技公司門口站就整堆了啦」還有網友點出他們就算有錢也交不到女友的殘酷原因「台女實況主都公開一個月至少要給6萬了」、「要千萬才有女人送上來」、「家庭狀況資產，媽媽好不好，才是重點，獨子和公婆同住，很多女生是直接淘汰」、「問題不在於年薪多少，在於你有沒有辦法吸引到異性」、「錢是基本而已，你問這個太早」、「才百萬還想交啊」。