台灣素來有「美食王國」的名號，擁有眾多好吃的平民小吃，也吸引不少外國觀光客前來嘗鮮。最近，日本東京開了一間販售「台式雞排」的店家，而雞排的尺寸竟比臉還要大，引起日網熱議，有不少日本人都覺得相當驚訝且不習慣。

近日，有日本網友將這間位於東京淺草的店家「安心や」所販售的雞排照片分享到論壇「2ch」上，一片雞排就要價500日圓（約新台幣137元），尺寸基本上比人的臉還要大，招牌上還寫著「台式唐揚」，可以見得店家所販售的正是「台式雞排」。

不少日本網友在看到照片後，都被雞排驚人的尺寸給嚇到了，紛紛留言：「吃起來很不方便，還是小一點比較好」、「這個大小光看就很不安」、「對我來說太大了，不會想買」、「還是日式唐揚雞好」、「太大了，看起來就很貴」；不過也有曾吃過台式雞排的日本網友們極力推薦，大呼好吃，「我吃過很多次台式雞排，超好吃！」、「在台灣的夜市經常吃！」、「真的很好吃！大家可以試試看」。