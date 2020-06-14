有許多知名速食店都在台灣展店，除了美味的招牌餐點之外，CP值高不高也是消費者關注的焦點。日前就有網友在PTT發問，想知道知名美式速食連鎖店「漢堡王」真的有人能吃得飽嗎？文章掀起熱烈的討論，有許多內行人也跳出來傳授超划算的點餐技巧。

一名網友在PTT八卦板以標題「慟！漢堡王真的有人吃的飽嗎」發文，表示漢堡王最近積極展店，近日終於將觸角伸至南部，在他家附近開了一間，去償鮮之後發現價格偏高，但是漢堡真的很好吃，反觀薯條就還好，重點是全部吃完之後大概只有7分飽，讓他不禁好奇直呼「難道正常人都是飲料喝到飽嗎？喔對，本南部人今天第一次知道漢堡王飲料是喝到飽，真的南部俗」。

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示「你可以吃第二份」、「你台幣不夠怎麼吃飽喔」、「不會加個十塊雞塊喔」、「漢堡王現在縮水很多了」、「麵粉會膨脹，你晚點就覺得飽了」、「我吃一個華堡套餐是會飽的可能你是肥宅吧?」、「20年前吃很飽現在呵呵」但有不少內行人透露神划算的點法是「買華堡199套餐阿」、「雙層華堡很大吧」、「我都一次買199兩個華堡餐」、「嫩當然是點雙華堡餐199」、「官網有優惠券你不會用，雙華堡CP值超高，199兩人吃飽」、「199雙華堡套餐 速食店cp值最高沒有之一」