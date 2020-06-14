台北和高雄因為捷運分布路線精密，讓在地生活的民眾到哪的非常方便。對此有網友就好奇發問，想知道台灣各地是不是都有陸續興建捷運的打算？文章掀起熱烈的討論，有不少網友就認為某處非常需要，而且早就該蓋好了！

一名網友在PTT八卦板以標題「台灣各地都想搞捷運?」發文，表示新北、台北捷運開發已久，每日載運量很大，是民眾非常仰賴的通勤工具，最近台中和台南似乎有意要增建捷運，改進城市基本機能。雖然他跟台中不算熟，但在當地搭過公車覺得滿方便的，反倒是認為「台南總感覺不太適合捷運，反而把南科跟舊市區的連結道路修繕擴建會比較簡單有效」讓他不禁好奇直呼「請問有沒有台灣各地都想搞捷運的八卦？」

文章掀起熱議，不少人紛紛留言表示「很好啊，比開車安全，長久看是好事」、「之後坐高捷到台北」、「比照台灣的人口和密度其實各都都有資格蓋捷運」、「捷運是大眾運輸，可不是大都市專用運輸，沒必要壟斷給主要城市」、「公車跟捷運比較的話，我還真的是比較喜歡搭捷運」其中有大多數的網友認為台中非常需要捷運，而且早就該蓋好了「台中公車是不錯，但捷運真的要蓋」、「台中早就該蓋好了....這麼多景點」、「台南我不知道啦，台中有些路段真的需要捷運。」、「台中逢甲觀光景點一堆，真的要蓋比較方便」、「說台中公車好的只有在市區吧..其他地方真的需要捷運啊」。