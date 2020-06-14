演藝圈眾多女星都擁有神仙級別的美貌，不少正妹就因為剛好和這些女神撞臉而引起關注。日前就有網友在PTT分享一名正妹，超高顏質加上甜甜笑容瞬間就造成網友大暴動，還有眼尖的人發現她似乎神似女星邵雨薇+郭碧婷。
一名網友在PTT表特板以標題「好想喝CoCo」發文，並貼出一名正妹好幾張美照，可以看到這名正妹仙氣逼人，不但五官精緻還帶有清純氣質，再搭配上學生服飾看起來格外的清新可人，彎彎的笑眼和甜甜微笑更是讓全網淪陷，一秒陷入戀愛。
照片曝光後掀起熱議，網友紛紛暴動留言「好正！」、「真的美」、「哪位啊！可愛」、「這年頭很少見了」、「哇超漂亮的」、「眼睛好看」、「這真的優質」、「笑開來真的好加分」、「第一眼就驚艷」、「連女生都覺得正，給推」、「好有氣質」、「太甜了吧」還有不少人認為她長的神似女星邵雨薇和郭碧婷「有邵雨葳的fu」、「郭碧婷加邵雨薇」、「超正有點像邵雨薇」據了解，該名正妹是大陸的一名外拍模特兒，名字叫「小玉米崽子」，目前在微博上有2萬人追蹤，她也經常在上面和粉絲分享外拍作品。
文章來源：PTT 表特板/IzumiKonata
文章來源：邵雨薇IG
文章來源：郭碧婷IG
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