在傳統觀念中，醫生擁有比一般行業高出許多的薪酬和社會地位，也是許多人非常嚮往和尊敬的工作。對此，有網友就好奇發問，想知道和全球醫師相比之下，台灣醫師的收入到底算高還是低？文章掀起討論，也有專業網友跳出來解答。

一名網友在PTT八卦板以標題「台灣醫師收入在全世界到底算高還是低」發文，表示一堆人考醫學系好幾年了還在考，許多女生也直言非醫生不嫁，大部分的人聽到對方是醫生就覺得超強，讓他不禁好奇直呼「這樣頂尖人人搶的職缺，如果沒有相對應的收入報酬，那還有投入的誘因嗎？台灣醫生收入跟全世界其他國家醫師比，到底算高還是低？」

文章曝光後引起熱議，有專業網友就特別統整資料回覆，表示根據美國勞動部今年3月的官方統計，全國平均薪資為1年5萬3490美元〈約新台幣160萬元〉，而醫生的確是眾百個職位中最高的，一般科醫師則為1年20萬1440美元〈約新台幣602萬元〉，一般科牙醫師平均薪資為1年18萬3060美元〈約新台幣547萬元〉而醫學牙醫等各專科醫師則皆為22萬美元〈約新台幣658萬元〉起跳，所以美國醫學牙醫的薪資為全國均薪的3.4～3.7倍，再加上教育成本是台幣1500萬起跳（4年大學+4年學士後），所以其實並沒有想像中高。

該名網友接著提到，日本牙醫師的地位更低，薪水只有高全國均薪的2到3倍，而且日本當地也沒有特別崇尚牙醫這門職業，相關科系的分數都不高，反觀台灣醫牙教育成本是台幣100萬（6年大學），而且名額控管嚴謹，（一年醫學1400+牙醫350），再加上台灣就醫頻率非常高，最後歸出結論「單純看數字，台灣醫牙薪水可能不如外國，但看國內全職業比較，台灣醫牙薪水的確是全世界前段班」。