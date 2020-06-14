隨著眾多Youtuber的崛起，自由的工作時間、高收入和高知名度等等條件讓這門行業漸漸受到矚目，成為許多年輕人心目中的理想職業。但也因為競爭壓力大，不少人為了流量開始挑戰各種道德、尺度邊緣的題材，日本就有一個Youtube頻道去年上傳一部影片，由一位自稱處男的男子在東京街頭發起讓他摸胸部就付出1000日圓的挑戰，影片遭到瘋傳，也引起網路上兩派的論戰。

日本Youtuber「アライブ2000」去年一部在街頭摸女生胸部的挑戰惹議。(影片來源/YouTube/アライブ2000/如遭刪除請見諒)

日本Youtube頻道「アライブ2000」在去年上傳一部影片，由一位自稱是處男的男子以1000日圓〈約新台幣280元〉為報酬，在東京街頭詢問是否有女子願意讓他摸胸部，沒想到真的有3名正妹出面表示願意，畫面中可以看到該名男子帶著一臉陶醉的表情不停搓揉正妹路人的胸部，旁邊還有同行友人在鏡頭外不斷發出訕笑。

影片曝光後瞬間引起暴動，在只有7000多人訂閱的頻道中，該支影片竟然累積了將近230萬的觀看次數，同時也湧入各方網友留言，被傳到台灣論壇後有網友就表示「太誇張了吧~~~」、「只有我覺得這下流的很可悲嗎?」、「為啥會有人接受?」、「這些人真的太敢了!」、「國外就是狂阿」、「我也覺得女生會接受蠻不可思議」、「影片應該被刪除下架」但也有人認為「人家起碼得到人家同意摸奶的，你覺得下流可以不要看」、「別老站在道德制高點了，你不冷嗎?」、「經過同意那叫做風流，沒經過同意才叫下流」、「可惡...我也想揉」、「覺得可以很有創意」、「好羨慕這位宅男」。