西漢盛世的特點，就是昂揚、誇耀的時代氣氛，一種挑戰極限、對外擴張的浪漫精神。漢賦的華美誇張堪為代表，那是文字上的巨大奇觀，同時透露什麼樣的帝國矛盾？漢朝與匈奴的對峙征伐中，司馬遷為何將李廣視為最重要的「人物」？《史記》裡，司馬遷通書以「太史公」自稱，又是何其動魄的、以歷史來彰顯深刻人間道理的使命！

【精彩書摘】

「究天人之際」原則的貫通，讓太史公得以寫出很不一樣的歷史書，那就是他「成一家之言」的條件。後世有了「正史」的固定觀念，又將《史記》置於正史之首，使得太史公這份「成一家之言」的用意和精神被埋沒、忽略了。太史公絕對沒有要寫一本「正史」啊！他寫《史記》正就是要擺脫當時流行的歷史書寫方式，而寫出貫串著獨立、獨特原則的「一家之言」。

太史公解釋《史記》的格式與結構：「罔羅天下放失舊聞，王跡所興，原始察終，見盛觀衰，論考之行事，略推三代，錄秦漢，上記軒轅，下至于茲，著十二本紀，既科條之矣。并時異世，年差不明，作十表。禮樂損益，律曆改易，兵權山川鬼神，天人之際，承敝通變，作八書。二十八宿環北辰，三十輻共一轂，運行無窮，輔拂股肱之臣配焉，忠信行道，以奉主上，作三十世家。扶義俶儻，不令己失時，立功名於天下，作七十列傳。」（《史記．太史公自序》）

這種後來被稱為「紀傳體」的格式與結構，是太史公發明的。為什麼要有〈本紀〉、要有〈世家〉、要有〈列傳〉、要有〈書〉、要有〈表〉，太史公說明得清清楚楚。換句話說，這樣的格式與結構是和他對歷史的功能及目的緊密關聯的，為了達成歷史的功能與目的，才特別設計出這樣的格式與結構。

《漢書》也沿用了紀傳體。正史的傳統形成後，紀傳體就成了正史的基本體例。但同為紀傳體，《史記》和後來的其他正史之間卻存在著絕大的差異，那就是「成一家之言」的用意與精神。對太史公而言，紀傳體的設計與運用是實踐「成一家之言」的有機部分，他動用過去沒有人用過的彼此扣搭的複雜形式來記錄歷史，以便讓讀者能夠從閱讀中掌握到「天人之際」與「古今之變」的分析與智慧。

其中，〈本紀〉記載的是最高當政者的作為，同時發揮對於大事提綱挈領的作用。然而就連在排比帝王世系上，太史公依照其原則形成的史識，都有不同於當代、不同於後世的安排。最特別的，是他列了〈項羽本紀〉。這不完全是抬高項羽在歷史上的地位而已，更重要的，是藉這樣一篇本紀來說明秦末的真實局勢。

從秦代實質滅亡到漢高祖統一全域，這中間有一段時期，項羽是真正的統治者。雖然他掛的頭銜是「西楚霸王」，但現實上，所有的王，包括劉邦的漢王都是他封的，名義上地位比他高的義帝也被他殺了。劉邦建立的新朝代，不是打敗秦而有的，而是在攻滅項羽之後形成的。儘管漢朝建立之初，依五行相生相剋說法，將自己定為「水德」[註1]，表示是承秦代而來，但太史公從歷史解釋的角度，將項羽納入〈本紀〉中，凸顯了「楚漢相爭」的重要性。

亡秦的是項羽，不是劉邦。劉邦的功業，劉邦及其身旁功臣在歷史上的戲劇性經歷，主要是對付項羽，而不是秦。這是太史公看到的，也是他在《史記》中如此有效地傳達給我們的。

另外，《史記．高祖本紀》之後，接的是〈呂太后本紀〉，而沒有〈惠帝本紀〉。《漢書》就做了不同的安排，有〈惠帝紀〉，又有〈高后紀〉。《漢書》著眼的是帝王繼承的形式，高祖的帝位傳給了惠帝，所以要有〈惠帝紀〉。反觀太史公要訴說的歷史，實質比形式重要，不放〈惠帝本紀〉，明白表示在呂后的掌握下，惠帝從頭到尾不曾真正行使過皇帝權力，這段時期的統治功過是在呂后身上，而不在惠帝。

而且《史記》通稱「呂后」，到《漢書》改成了「高后」。稱「呂后」而不稱「高后」，也有太史公的用意。在他「成一家之言」的歷史判斷中，呂后並不安於當高祖的皇后，她企圖建立自己的呂姓王朝，只是沒有成功。在呂后的生平中，在呂后掌權的時代裡，她要建立呂姓王朝的野心，是促成歷史變動的主要力量。要了解「古今之變」，不能不看到這項重點。

對於〈世家〉，太史公也有特別的設計。會有〈世家〉，是為了應對封建制度中的貴族身分。太史公將封建時代主要封國的歷史寫在〈世家〉中，也將有特殊人格或經歷表現的貴族人物寫在〈世家〉中。

但孔子從來沒有封王，太史公卻寫〈孔子世家〉而不是〈孔子列傳〉。如此自我破例，就凸顯出孔子的非常地位。孔子的成就，不是封建身分所能範限的，他所得到的尊崇遠超過許多封建貴族。破格將孔子寫入〈世家〉，加上另闢一篇〈仲尼弟子列傳〉，使得孔子的歷史意義得以標舉出來。

此外又有〈陳涉世家〉，用來記錄陳勝的事蹟。陳勝既沒有周代封建王侯的身分，也沒有活到漢代接受高祖封王，照理說不應該放進〈世家〉裡。太史公破例抬高他的地位，在某種意義上，和將項羽列入〈本紀〉有同樣的歷史解釋作用。秦末之亂，是由陳勝揭竿而起拉開序幕的，他是劃時代大變化的明確啟動者。要明白秦之所以亡，不能只看劉邦，也不能只看項羽，還要看陳勝在關鍵時間所帶來的震撼效果。

（本文摘自 《不一樣的中國史4：從無為到有為，帝國昂揚的時代──西漢》／遠流出版）

【作者簡介】

楊照

本名李明駿，1963年生，臺灣大學歷史系畢業，曾為哈佛大學史學博士候選人。

擅長將繁複的概念與厚重的知識，化為淺顯易懂的故事，寫作經常旁徵博引，在學院經典與新聞掌故間左右逢源，字裡行間洋溢人文精神，並流露其文學情懷。近年來累積大量評論文字，以公共態度探討公共議題，樹立公共知識份子的形象與標竿。

曾任《明日報》總主筆、遠流出版公司編輯部製作總監、臺北藝術大學兼任講師、《新新聞》週報總編輯、總主筆、副社長等職；現為「新匯流基金會」董事長，BRAVO FM91.3電台「閱讀音樂」、臺北電台「楊照說書」節目主持人，並固定在「誠品講堂」、「敏隆講堂」、「趨勢講堂」及「藝集講堂」開設長期課程。著有長篇小說、中短篇小說集、散文、文學文化評論集、現代經典細讀等著作數十冊。