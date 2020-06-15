西漢盛世的特點，就是昂揚、誇耀的時代氣氛，一種挑戰極限、對外擴張的浪漫精神。漢賦的華美誇張堪為代表，那是文字上的巨大奇觀，同時透露什麼樣的帝國矛盾？漢朝與匈奴的對峙征伐中，司馬遷為何將李廣視為最重要的「人物」？《史記》裡，司馬遷通書以「太史公」自稱，又是何其動魄的、以歷史來彰顯深刻人間道理的使命！

【精彩書摘】

「博士」這個稱號，今天都還在我們的日常語言中普遍使用，但現實意義的「博士」很容易混淆、誤導我們對歷史上「博士」或「博士官」的想像與理解。博士是漢代非常重要的一項制度，然而其內容在不同的時代有很大的不同。

博士的起源，和戰國時的「士」及「養士」風氣密切相關。戰國是個「處士橫議」的時代，當時最風光的縱橫家就是一群游士。談到養士，最有名的是「戰國四公子」─春申君、孟嘗君、信陵君和平原君。因為他們私人養士的名聲過於響亮，又留下類似「雞鳴狗盜」的有名故事，以至於使人往往忘掉了，其實各國國君幾乎也都有養士。

博士起源於齊、魯，等於是以國家力量養的士。那是一個高度人才競爭的環境，時局變動快速，戰爭殘酷無情，每位國君都在焦慮地尋找退可守國、進可吞併他國的辦法，卻誰也沒有把握自己能找到富國強兵的優勢祕訣。高度不確定的情況下，就連什麼樣的人才有用、什麼樣的無用，都沒有簡單、固定的答案。養士就是要齊聚一堆擁有不同才能的人，以便提高君王自身能夠應付變局、凌駕對手的勝率。

因此，養士不會只養一兩個，而且不會聚攏一群有同樣專業的人。多元、多樣，或說「博」，是養士的祕訣。求其多才多藝，集體加起來無所不能，才愈能夠在前所未見的變局中發揮作用。

這是博士的原始意義。國家養的博士，人才五花八門，他們的主要工作是「不治而議論」，不屬於正式的官僚部門，不負擔實質的行政工作，就只要負責出主意、給意見。用今天的概念比擬，類似於智庫或顧問群，請他們提供從不同知識立場出發的種種看法。

這是齊所建立的博士。魯、衛的博士原則上也一樣，不過多了一層來自傳統的約束。魯、衛找的博士沒那麼「博」，而是有個基礎的學問範圍，那就是作為封建古國所傳承的王官學，以及從王官學中衍生出來的諸子學。尤其是魯國，其博士的工作描述是「掌詩書百家語」，「詩書」是王官學六藝的統稱，「百家語」指的就是戰國時新興的種種學說。

魯國博士另有一項特色，就是規定了「七十博士」的定額，後來秦國也依照這個數字建立他們的博士制度。錢穆先生主張，「七十」這個數字應該和孔子有關。因為孔子在魯國產生的重大歷史影響，要成立掌管「詩書百家語」知識的機構時，魯王室很自然地就依照孔子七十弟子的前例，將博士的定額設為七十位。

秦在統一之前，模仿東方諸國也建立起博士官。統一後發生了重大事件「焚書」，當時李斯給秦始皇的建議是：「非博士官所職，天下敢有藏詩、書、百家語者，悉詣守、尉雜燒之。」明白表示在博士官的職掌中，收藏有「詩書百家語」等文獻，且不在「焚書」的毀滅範圍內。

依照《史記》這項記載，「焚書」燒的是民間的書，官方由博士官收藏的書還保留著。那後來為什麼會徹底找不到《尚書》的原本，必須依賴老人家伏生的記憶才能恢復傳授《尚書》，以至於引來複雜的金文與古文爭議呢？一個合理的猜測是，由於秦末大亂，尤其是咸陽幾度被攻破，再加上項羽放火燒掉包括阿房宮在內的大批宮殿，使得原本由秦官方收藏的文獻也一併消失不見了。

向博士學習「小學」和律令

「焚書令」中明白規定，「有敢偶語詩書者棄市，以古非今者族。」顯然就算是負責保管「詩書百家語」文獻的博士，和這些傳統學問的關係也必定日益淡薄了。然而，博士「不治而議論」的這項功能還部分存在，博士官也並未被廢除。

漢初為高祖制定「朝儀」的叔孫通，就是一位秦博士。《史記》中記錄叔孫通的生平時有這麼一段：秦二世皇帝首度知道陳勝、吳廣等人起兵，就將博士們召來，問他們的看法。有些博士認為，反逆之兵只是地方上的盜賊問題；另有一些博士警告，這是更全面、更高層次的國家危機。表達後者意見的，都被推出去下獄；表達前者意見的，也都被罷官了。只有一人全身而退，那就是叔孫通，他對二世皇帝說：「唉呀，這是小事，皇帝根本不必在意。」

叔孫通真的覺得沒事嗎？當然不是！在皇帝面前躲過一劫後，他立即逃出咸陽，逃回東方，先投靠項羽，後來又轉而投靠劉邦。他投靠劉邦時不是孤身一人，還帶著百餘名儒生弟子。

漢朝正式成立後，叔孫通訂定了「朝儀」，還負責將一干功臣老將找來反覆演練。第一次按照朝儀上朝時，劉邦滿意得不得了，說：「吾乃今日知為皇帝之貴也！」叔孫通靠的，就是他在秦朝廷當博士的所見所聞。

既然在訂定漢朝宮廷制度上，叔孫通占有關鍵位置，顯然他不會將自己出身的博士官廢掉。漢代的博士就從叔孫通開始，重拾「不治而議論」的角色，卻又因為叔孫通的關係而多了另一項特色。前面說過，叔孫通帶著百餘名弟子投靠劉邦，為了安置他這些弟子，後來就創造了博士可以當老師、帶弟子的新制度。

這些人為何會跟隨叔孫通？他們從叔孫通那裡學到了什麼？首先，秦苛政之一是取消老師的角色，規定只能「以吏為師」，要學只能、也只需向吏學習律令。叔孫通也懂律令。其次，可能更重要的是，他可以教「小學」。「小學」指的就是運用文字的基本技能。

秦代雖然施行「書同文」的政策，但畢竟傳承下來的戰國文字系統太複雜了，一時之間絕對不可能都統一。妥協的做法，就是訂定八種稍有不同的文體，都屬於「書同文」政策下可以接受的。於是在秦代要做一名吏，就非得嫻熟這八種字體不可。其中以大篆（即籀文）為首、也最重要，所以又規定做吏的必須「諷九千籀文」，要能認得、運用九千個篆體文字。

秦要求「以吏為師」，同時就將訓練吏具備「小學」與律令能力的工作交給了博士，所以叔孫通會有這樣一群隨他奔波的弟子。經由叔孫通的連結和影響，博士帶領弟子的做法就在漢代承襲下來，後來還制度化為「博士弟子員」的正式官僚身分。

（本文摘自 《不一樣的中國史4：從無為到有為，帝國昂揚的時代──西漢》／遠流出版）

【作者簡介】

楊照

本名李明駿，1963年生，臺灣大學歷史系畢業，曾為哈佛大學史學博士候選人。

擅長將繁複的概念與厚重的知識，化為淺顯易懂的故事，寫作經常旁徵博引，在學院經典與新聞掌故間左右逢源，字裡行間洋溢人文精神，並流露其文學情懷。近年來累積大量評論文字，以公共態度探討公共議題，樹立公共知識份子的形象與標竿。

曾任《明日報》總主筆、遠流出版公司編輯部製作總監、臺北藝術大學兼任講師、《新新聞》週報總編輯、總主筆、副社長等職；現為「新匯流基金會」董事長，BRAVO FM91.3電台「閱讀音樂」、臺北電台「楊照說書」節目主持人，並固定在「誠品講堂」、「敏隆講堂」、「趨勢講堂」及「藝集講堂」開設長期課程。著有長篇小說、中短篇小說集、散文、文學文化評論集、現代經典細讀等著作數十冊。