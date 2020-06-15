救護車出勤時分秒必爭，為了警示一般用路人讓道，救護車會在車頭擺放閃爍著的警示燈並且大聲鳴笛，但你有發現嗎？其實救護車車頭上的文字都是反過來的，目的就是為了讓前方駕駛們看後照鏡時，可以很快就察覺救護車的存在，以爭取救命的黃金時間。

急救教育平台「安妮怎麼了？」近日在臉書粉絲專頁中發文，最開始有一段兩人對話，一人首先發現了救護車車頭上的字全都是反過來的，感到非常的奇怪，另一人則向他解釋，這個設計其實是故意的！粉專表示，因為救護車擁有優先路權，當他們行使時需要大家的禮讓，所以除了大聲鳴笛之外，車頭所印反的文字，不管是中文的「救護車」或英文的「AMBULANCE」，都是「鏡像字」的設計，讓前方駕駛可以在第一時間就發現後方有救護車需要通過。

文章曝光之後，讓不少網友都十分驚訝，紛紛留言：「還以為下面那排是俄文」、「哇，真的解謎了」、「長知識了！」、「原來如此啊，我看到也以為怎麼裝反了～」、「會讓的不用看到字就會讓，不會讓的整台車放他眼前他也給你裝傻」。

據悉，這項設計在歐美已經行之有年，而台灣則是在2010年發生「中指蕭」事件後，新北市消防局考量有不少轎車隔音系統都做得很好，加上白天警示燈閃爍不明顯，才決定參考外國作法，在車頭貼上鏡像字。