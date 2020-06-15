大部分的人在找工作時都會非常看重薪水的高低，其中有不少人都會選擇去考公務員，但日前一名網友在聽說了公務員朋友的實際生活情形後，卻產生了很大的疑惑，好奇是否大多數工作的薪水都比公務員來得高，既然如此又為何會有那麼多人都想考呢？

這名網友在PTT上發文，有很多人都說公務員只是餓不死的工作，在北部地區基本上不能太有餘裕的生活，且也買不起房子，之前PO主也曾聽公務員友人講過該如何節省電費以及多久才開一次冷氣，讓他感覺就算考上公務員也做了一段時間後，仍不能擁有自由的物質生活，直言公務員起薪基本就4萬多，就算之後升官到九等科長薪水也是只有7萬多，但卻還是有很多人擠破腦袋也要去考公務員，對於這種現象PO主感到非常困惑。

此文一出吸引許多網友討論，大家也紛紛指出了公務員工作的優勢，「加退休金阿」、「70%的工作比公務人員低，因為公務員做個二三十年，薪水120萬，然後五十歲以後又不怕失業，整體職涯領的錢就是不會少，再加上退休金，真的讚！」、「穩定沒裁員問題」、「相對公司比較沒什麼壓力，時間也比較能控制」、「穩定、工時固定，適合想要生活品質的人」、「公務員求的從來不是高薪。而是穩定」。