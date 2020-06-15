泡麵是不少台灣人很愛吃的食物之一，除了在地的品牌與口味之外，不少外國的泡麵也深受消費者的喜愛，印尼的「營多麵」就是最受歡迎的外國泡麵之一。最近有網友就買了營多麵的「青檸牛肉口味」回家嘗鮮，並分享自己簡單又美味的煮法，讓其他網友都忍不住口水直流。

這名網友在「我愛全聯-好物老實説」中發文，表示最近因為看見營多麵的「青檸牛肉風味湯麵」正在特價，於是買回家嘗鮮，但PO煮第一次是按照一般泡麵的煮法下去料理，發現味道不太好吃，在詢問朋友之下才知道原來竟有另外一種料理的方法，他親自嘗試後也驚呼：「超清爽！」。首先，將洋蔥切絲且放進鍋中煮開，水滾後再加入麵體煮約3分鐘；再來在碗中倒入調味料，並加入煮好的麵攪拌均勻；最後，放上生牛肉片和九層塔，再將熱湯倒入，並擠上檸檬汁與生辣椒就完成了。

食譜公開後，不少網友都忍不住口水直流，紛紛留言：「想吃，看起來很美味」、「原來是要這樣煮！一般泡麵法真的是神難吃啊」、「原來這款麵是這樣吃啊」、「原來是這樣煮，我都煮錯了」、「好讚哦，看得我都餓了，可惡」。