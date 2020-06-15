雖然大部分的人們都會認為八點檔劇情太過於狗血，但有時候這種看似只會再戲劇中出現的情況，卻真實地在我們身邊上演。外國一名男子發現自己7歲大的兒子不是自己親生的，一氣之下就要和妻子離婚，沒想到卻遭到父母的阻止，而且他們竟還說出了另一個更讓他震驚的真相。

My friend just found out that his 7-year old isn’t his biological son. He has been threatening to leave the marriage and his parents have been begging him to stay. They told him that “this may be God’s plan” as he is also not their biological child. 2 revelations in 1 week. — Jake Okechukwu Effoduh (@effodu) June 8, 2020

男網友傑克（Jake Okechukwu Effoduh）近日在推特上發文，表示自己的某位好友最近發現了已經7歲大的兒子並非自己親生，讓他感到非常生氣，一直威脅要和妻子離婚，但他的父母卻出面乞求他千萬不要這麼做，更說出了驚人的真相：「這一切可能都是上天的計畫，因為你其實也不是我們的孩子」，短短一個禮拜的時間，傑克的好友竟就接連得知了2個相當震撼的真相。

許多網友看到推文後，也都非常驚訝，紛紛留言：「有關DNA的故事越來越恐怖，我認為它已經不再僅限於不忠」、「他的父母到底為什麼要在這種時候講出真相？」、「他的父母做錯了，領養和不忠完全是兩種不一樣的情況」、「我不懂為什麼他和父母沒有血緣關係，他就必須接受一個非親生的小孩」、「我替他感到難過，他可能需要和心理輔導師談談」。