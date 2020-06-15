雖然大部分的人們都會認為八點檔劇情太過於狗血，但有時候這種看似只會再戲劇中出現的情況，卻真實地在我們身邊上演。外國一名男子發現自己7歲大的兒子不是自己親生的，一氣之下就要和妻子離婚，沒想到卻遭到父母的阻止，而且他們竟還說出了另一個更讓他震驚的真相。
男網友傑克（Jake Okechukwu Effoduh）近日在推特上發文，表示自己的某位好友最近發現了已經7歲大的兒子並非自己親生，讓他感到非常生氣，一直威脅要和妻子離婚，但他的父母卻出面乞求他千萬不要這麼做，更說出了驚人的真相：「這一切可能都是上天的計畫，因為你其實也不是我們的孩子」，短短一個禮拜的時間，傑克的好友竟就接連得知了2個相當震撼的真相。
許多網友看到推文後，也都非常驚訝，紛紛留言：「有關DNA的故事越來越恐怖，我認為它已經不再僅限於不忠」、「他的父母到底為什麼要在這種時候講出真相？」、「他的父母做錯了，領養和不忠完全是兩種不一樣的情況」、「我不懂為什麼他和父母沒有血緣關係，他就必須接受一個非親生的小孩」、「我替他感到難過，他可能需要和心理輔導師談談」。
文章來源：Twitter/@effodu
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