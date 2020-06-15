外出和朋友聚餐時，很多人都會選擇一起去吃火鍋，而火鍋的精華除了湯頭和食材以外，「醬料」也是必不可少的靈魂之一。但一名網友在吃火鍋時，就覺得經典的「沙茶醬」吃起來很膩，因此想詢問其他人是如何調製出最對味的醬料，吸引大批網友前來分享自己的獨門秘方。

這名網友在PTT上發文，提到自己在家吃「麻辣」和「雞湯」湯頭的火鍋，但在醬料的部分，他覺得單純的沙茶醬吃起來有點太膩了，所以都會將沙茶醬加一點糖下去炒，再切點洋蔥絲與蔥花搭配；除了分享自己的醬料配方之外，PO主也好奇詢問其他網友們都是怎麼調出最合自己胃口的醬料。

許多網友看到文章後，都紛紛留言分享自己的獨門秘方，其中最受到大部分人愛戴和點名的配料就是「蔥」，「總之蔥先加爆」、「蒜跟蔥跟生辣椒加到爆」、「沙茶醬+蒜+日式醬油+醋+蔥加爆」；另外也有人提出，若是想要解膩的話，則可以搭配清爽的「蘿蔔泥」或「日式醬油」，「蘿蔔泥加醬油沾肉超棒的」、「蘿蔔泥+果醋+蒜末+蔥花，這樣真的很解膩」、「日式醬油+蘿蔔泥+半顆金桔」。