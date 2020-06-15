宜蘭天空在昨（14）日下午突然驚現罕見的「火彩虹」，蘭陽博物館館長陳碧琳見到此景也立刻拿出攝影器材將之拍下，並分享到臉書中，邀請在宜蘭的民眾們抬起頭來一同欣賞，不少網友看見後都忍不住驚呼：「太美了！」。

陳碧琳館長透露，自己是在當天下午5點左右，於宜蘭礁溪191縣道接近宜蘭交流道附近看到這個奇景，這也是他首次目睹「火彩虹」，所以感到非常驚喜，立刻拿出了手機和空拍機紀錄這難得的畫面；網友們看見照片後也同樣被漂亮且罕見的景致給震撼到了，紛紛留言驚嘆：「好想沖洗出來裱掛」、「那是實景拍攝嗎？太美了」、「好像不在人間」、「真是大開眼界啊！」。

據《維基百科》記載，「火彩虹」其實和火與彩虹都沒有關係，只是因為它看上去像是燃燒的彩虹才會得此別名，它正確的名稱應該為日承（Circumhorizontal arc），又稱作日載、環地平弧或環水平弧，是日暈的一種，要出現日承必須符合非常嚴苛的條件，包含：「高空中卷雲層所在的高度至少要有2萬英尺（6100公尺）以上」、「卷雲層裡的冰晶數量要足夠」，以及最關鍵的因素「太陽照射卷雲層的角度正好要為58度」；古人常稱偉人出生時會有的天空彩雲正是指這種現象。