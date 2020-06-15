去年結束告別演唱會後，小哥費玉清宣布封麥，正式引退歌壇展開退休生活，讓許多粉絲感到不捨。沒像到近日他的經典名曲《一剪梅》竟然登上國際音樂平台的熱播排行榜前三名，意外的發展讓網友全都驚呆了。

《一剪梅》是小哥費玉清的歌壇代表作之一(影片來源/YouTube/SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel/如遭刪除請見諒)

《一剪梅》由娃娃作詞，陳彼得作曲，最早收錄在費玉清1983年發行的專輯《長江水 此情永不留》當中，隔年搭配寇世勛、沈海蓉主演的同名電視劇而紅遍大街小巷。其中，「雪花飄飄，北風蕭蕭」一句，除了展現出費玉清如絲綢般的完美嗓音和高超的轉音技巧之外，更將歌詞中的孤寂和絕望展露無疑，讓這首歌成為小哥的經典曲目之一。

有國外網友翻唱《一剪梅》，讓該曲在歐洲爆紅。(影片來源/YouTube/Oscar Kip/如遭刪除請見諒)

《一剪梅》因為網路迷因，殺近歐洲數國的熱播排行前段班。(圖翻攝自音樂串流平台Spotify)

有國外網友因為好奇而研究該曲歌詞的意義並拍成影片上傳到影音平台抖音上面，沒想到經過網友接力翻唱，意外在歐洲地區爆紅，被瘋傳到各大平台上面，讓「XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO」〈雪花飄飄，北風蕭蕭拼音〉成為最新流行的迷因，也讓《一剪梅》成為音樂串流平台Spotify在挪威、芬蘭、紐西蘭、瑞典等地區的熱播Top 3，在丹麥、冰島也有進前50，有不少人更看好這首歌將成為第一首登上Spotify全球榜的華語海外熱門單曲。