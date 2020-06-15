談戀愛時可以沉浸在甜蜜的兩人世界，但如果論及婚嫁，那可就是兩家人的事了。一名男網友日前在臉書上抱怨，表示女友和她的家人之前一直不斷催促他趕快印喜帖，沒想到喜帖發出去之後，丈母年竟然馬上要求重談聘金，讓他超傻眼，最後更生氣直呼「大不了一拍兩散！」

一名男網友在臉書社團「靠北老婆」發文，表示和女友決定結婚之後，女友和她家人就不停催促他趕快印喜帖，雖然當時感覺不對還是照著做了，沒想到喜帖發出去的隔天，丈母娘馬上獅子大開口要求要改聘金，從原本說好的66萬改成88萬，他強烈的反應爭取，丈母娘竟表示「不改聘金可以，但當天喜宴紅包要全給我！」讓該名網友忍不住怒嗆「我們是訂結一起，妳媽居然要求拿男方的紅包，太過分了！妳媽再逼我，大不了一拍兩散」。

文章曝光後引起熱議，不少人紛紛留言「千萬別放生，感謝您的大恩大德」、「這時候悔婚很棒啊～喜帖都發了，讓她們丟臉！」、「66萬我都嫌多了⋯這位媽媽很明顯在賣女兒，完全沒有爲女兒在未來婆家的日子著想」、「愛錢的親家要不得喔」、「愛錢的親家要不得喔」、「結婚前都鬧成這樣了，思想觀念差距這麼大……，婚後還得了，結這個婚要想清楚」、「88有掰掰的意思喔！」、「直接放生，這時候的停損比較好。如果硬上之後可能會在衍生出一些奇怪問題」。