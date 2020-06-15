茶葉蛋既美味又可以填飽肚子，深受民眾喜愛，各大超商和超市都可以看到它的蹤影。日前一名網友在逛全聯的時侯意外發現一款真空包裝的茶葉蛋，因為沒吃過特地PO上網詢問，立刻湧入許多內行饕客強烈推薦並直呼：「已經回購好多次了！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示日前逛全聯的時候發現有一款真空包裝的阿薩姆茶葉蛋正在特價，但因為沒吃過又怕不好保存，只好PO網問問大家意見：「有人吃過這個嗎？因為沒有夾鏈條，所以也很膽心吃不完冰冰箱，味道容易跑掉嗎？」

文章曝光後引起熱議，不少人吃過的饕客紛紛力推「好吃所以吃很快...似乎有沒有夾鏈都沒關係」、「這個好吃，剩下的用保鮮盒放冰箱很方便啊」、「好吃到我覺得不可能吃不完」、「好吃，當早餐很方便，無數次回購，開封後倒入保鮮盒存放」、「超級好吃的茶葉蛋，蛋黃是濕潤好吃款」、「好吃!還可以拜拜用喔!我都拿來拜虎爺！哈哈哈」。