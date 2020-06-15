古代封建社會重視階級和禮法，出生在皇室的人必定衣食無憂，享盡榮華富貴，但假如不幸處在亂世，也將有可能一夕之間失去所有，過著顛沛流離的一生。北魏就有一名公主因為政變慘被進入高官家中當「家妓」，甚至要和親姐共侍一夫！

南北朝北魏有一名姿色貌美的公主名叫元玉儀，曾祖父是魏獻文帝，也是魏高陽王元斌的庶生妹，原本貴為金枝玉葉的她，卻因為公元528年發動的政變「河陰之變」，造成父親、祖父慘遭殺害，也讓元玉儀的生活風雲變色，瞬間成為庶人。朝臣孫騰貪戀她的美色就將她帶回家中當「家妓」，白天負責表演歌舞才藝，晚上又要到房間侍寢孫騰。沒想到幾年後孫騰膩了，竟將元玉儀趕出孫府。

再次流落街頭的元玉儀遇見了東魏權臣高澄，楚楚可憐的氣質加上絕世美貌讓高澄對她一見傾心，立刻決定納她為妾，還奏請魏孝靜帝封她為「瑯邪公主」。雖然高澄十分寵愛元玉儀，但聽聞元玉儀親姐元靜儀同樣貌美如花，又想方設法將她弄入府中，一同納為妾，讓姐妹一同侍奉他。只不過好景不常，高澄不久後被刺客暗殺，元氏姊妹也在高澄死後就行蹤成謎，在歷史上失去了蹤跡，雖然後世有諸多猜測，但至今都還沒有找到任何確定的紀錄和證據。