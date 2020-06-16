小譚道聽圖說》神佛也贏不了 16:302020/06/16 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》神佛也贏不了(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄罷韓成功後，前高雄市長韓國瑜說要到廟裡去，先前前國發會主委陳美伶確定去職後，也說要到廟裡去。 除了信仰因素外，多數人是當有所疑惑時，總是會想要求神問卜，或是到廟裡拜拜。到廟裡能求得一個「安」字？一位篤信佛法的企業人士說，民主化後，人人都是「太歲」，都不能犯，連神佛都「安」不了。 他還說，神佛若要跟人比選舉，是絕對輸給人，因為神佛永遠講慈悲，永遠講光明正大，要向善，看看現在的世情，這那裡能贏得了人？ㄜ…。 #廟裡 #神佛 #說要 #永遠 #小譚道聽圖說 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》用念力 16:302020/06/11 時事 神佛傳奇韋駄菩薩1／神行抓鬼迎佛牙 鎮守道場護僧侶 09:102020/06/11 生活 神佛傳奇韋駄菩薩2／持杵姿勢有玄機 外來僧侶掛單看分明 09:102020/06/11 生活 追諡許崑源「永遠的榮譽議長」 許妻婉拒 12:122020/06/11 政治 小譚道聽圖說》高利息 16:302020/06/13 時事 話題熱門新聞 超商遇熱褲妹屁股蛋滑出 超兇正面被神出 - 正妹 - 話題 超兇妹騎Ubike摔車洩春光 真實身分被起底 - 正妹 - 話題 《唐魯孫談吃》入口香脆而不油膩 萬巒豬腳 - 好書 - 話題 超兇妹騎Ubike跌倒洩上帝視角 網掀暴動 - 正妹 - 話題 超仙正妹神似邵雨薇＋郭碧婷 甜笑攻陷全網 - 正妹 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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