高雄罷韓成功後，前高雄市長韓國瑜說要到廟裡去，先前前國發會主委陳美伶確定去職後，也說要到廟裡去。

除了信仰因素外，多數人是當有所疑惑時，總是會想要求神問卜，或是到廟裡拜拜。到廟裡能求得一個「安」字？一位篤信佛法的企業人士說，民主化後，人人都是「太歲」，都不能犯，連神佛都「安」不了。

他還說，神佛若要跟人比選舉，是絕對輸給人，因為神佛永遠講慈悲，永遠講光明正大，要向善，看看現在的世情，這那裡能贏得了人？ㄜ…。