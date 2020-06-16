台灣機車密度高居世界第一，事故橫生，不過日前就有網友在路上撞見一名騎乘Ubike的爆乳正妹不慎跌摔在地，下一秒便有一名男騎士上前救援，沒想到畫面曝光後，不少人卻歪樓將重點放在妹子的傲人美胸上，掀起熱議。

「該扶長輩還是扶車？」原PO昨（15日）在臉書社團《爆廢公社二館》PO文直擊事故發生，當下一名穿著白色細肩帶、騎乘Ubike的爆乳正妹跌摔在地，傲人事業線呼之欲出，只見她吃力的撐起上半身，但是左腳卻被壓在單車下無法動彈，不久一名機車男騎士便熱心上前援助，並將單車扶正。

照片曝光後，網友卻歪樓掀起「該扶長輩還是扶車？」話題，紛紛留言直呼「一定要敬老尊賢」、「長幼有序，先扶長輩」、「要排除萬難才能好好扶長輩」、「長輩優先，選我正解」、「這機會怎麼都不屬於我」、「鋼鐵直男…扶什麼車子啊！」、「孩子才做選擇，我直接載回家療傷」；另外也有人提醒「車禍不要隨便移動傷患以免造成二次傷害，撐傘等救護人員趕到現場處理」。