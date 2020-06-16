夏天來臨，人們除了得面對炎熱的天氣之外，還得面對惱人的蚊子問題，每當睡覺時經常會有蚊子在耳邊不斷嗡嗡作響，讓人根本無法好好休息。最近，日本一名網友也遇到了這樣的困擾，就在他嘗試解決時無意間打開了一段影片，沒想到竟真的成功滅蚊！

這名網友「@Akikun1124」在推特上發文，表示自己非常討厭蚊子在耳朵邊飛來飛去的聲音，於是找了很多方法來試圖滅蚊，推主點開了一部名為「吸引蚊子的頻率」的YouTube影片，沒想到一播放聲音，竟真的讓一隻蚊子靠近，而且還乖乖地停在了床單上面，最終逃不過死亡的命運。推主發現這個「滅蚊法」非常有用，立刻拍下自己的戰績和大家分享，並推薦有相同困擾的人都可以去試試看。

(影片來源/YouTube/ARA Hangar)

此文一出，立刻受到許多網友的關注，至今已經有超過25.6萬人按讚，大家紛紛留言：「我聽著這段聲音會不由自主地靠近螢幕，我是蚊子嗎？」、「這真的超有效耶！」、「這段影片搭配蚊香就可以戰勝蚊子」、「製作這個的人是天才嗎？」、「我需要『讓蚊子不想靠近』的影片」；此外，這篇推文也讓那部2019年上傳的影片爆紅，突如其來的觀看次數讓影片製作者非常驚訝，但同時他也很開心自己可以幫助大家解決滅蚊的困擾。