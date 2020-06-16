愛美是女人的天性，現代人為了美觀、和追求婀娜多姿的走路姿態，紛紛穿上高跟鞋。不過古代滿清貴族的婦女穿的不是高跟鞋，而是「花盆底鞋」，又稱旗鞋，它以木為底，鞋底高5至15公分，最高的有25公分。

清朝嫻雅的旗裝配上高底旗鞋，會使女性身形顯得更加修長和輕盈高雅，鞋身整體也十分講究。不僅鞋面刺繡飾珠掛穗，而且鞋底四周還鑲飾用琉璃、珍珠、寶石等材料綴成的花紋圖案；木底上面還要釘一層密納的布底，也稱「千層底」。

據悉，光是慈禧太后穿的一雙珠履，四周便鑲嵌許多碩大珍珠，耗銀七十萬兩，鞋面刺繡五彩鳳凰，且鳳首昂起，走動時高貴嫻雅，風韻非凡。

花盆底鞋除了能讓身形看起來更加修長、端莊大方之外，還有一個好處就是為了「方便」皇帝。

眾所皆知，皇帝後宮佳麗三千，再加上帝王日理萬機，很難將每位嬪妃都記住，而「花盆底鞋」能幫助他一眼辨識眼前這位嬪妃的身分位階，像是花盆底鞋還細分為花盆底和元寶底，鞋跟不同也代表著身分的不同，例如元寶底只有皇后、皇貴妃等位高權重的人才有機會穿上。