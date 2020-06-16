2020年才剛過去一半，但這半年來世界各地卻發生了許多重大事件。美國一名篤信佛教的男子在今年3月份前往偏遠地區靜修，全程都與世隔絕，然而當他重新返家的時候，才終於驚覺世界已經發生了極大的變化。

(影片來源/YouTube/Inside Edition)

根據外媒報導，今年33歲的丹尼爾（Daniel Thorson）因為信仰佛教，所以在今年3月23日時前往佛蒙特州洛厄爾的禪修中心進行為期約2個月的靜修，過程中沒有任何通訊設備可以與外界聯繫。75天過去，丹尼爾也終於返回家中，沒想到迎接他的卻是一件件的大型事件，讓他一瞬間非常困惑，在推特上了一則推文詢問：「與世隔絕75天回來了！我錯過了什麼嗎？」。

I'm back from 75 days in silence. Did I miss anything? — Daniel Thorson (@dthorson) May 23, 2020

事實上在丹尼爾剛進入禪修中心時，美國新冠肺炎確診人數還維持在幾千人，但當他出來時，卻已經激增到突破百萬，他去超市看見幾乎人人都戴著口罩，轉彎碰見另一組顧客時他們會主動避免太過靠近，除此之外還有許多人在街頭為了抵制「種族歧視」而抗爭，一切都讓他覺得置身於電影情節當中。

丹尼爾接受採訪時還表示，若是一次得知太多資訊會讓他感到非常焦慮，所以他正在慢慢地消化靜修這段期間所錯過的各種大事。