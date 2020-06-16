豆腐是便宜又百變的家常食材，日前就有網友分享如何將市售13元的嫩豆腐，搖身一變成為了十分高級的國宴名菜「菊花豆腐」，超狂刀工讓眾人看了目瞪口呆。

他把13元豆腐變國宴名菜 超狂刀工網全跪了（影片取自YouTube/土曜日廚房）

原PO日前在《我愛全聯-好物老實説》臉書社團，PO文透露在全聯買了嫩豆腐，但是一次三盒根本吃不完，於是決定挑戰傳說中的「菊花豆腐」，「把13元的豆腐做成130元的模樣！」他接著提到，因為看到版上很多人分享火烤椰子水，於是靈機一動，就讓豆腐搭配上夏日限定的火烤椰子水，並熬煮成高湯，「真的是消暑又浮誇！」

原PO也分享製作過程，首先將嫩豆腐切成菊花豆腐備用，接著加熱椰子水，並加入少許柴魚小火滾1分鐘，最後瀝出柴魚，得到椰子水高湯。完成後將高湯加入菊花豆腐中，再蒸10分鐘就大功告成。

畫面曝光後網友暴動直呼「哇哇…好厲害的刀工！真美的菊花豆腐」、「根本是水草啊，刀工真厲害」、「你不就是想要我的膝蓋嘛！拿去！給你跪了！」、「刀工一流，廚藝自然不在話下～倒是第一次看到豆腐盒底的開蓋法！好特別」、「看了好療癒！」、「刀功了得甘拜下風」、「馬上一碗有300元的價值」、「大神！」、「這椰子水好喝，有烤過，所以沒有一股椰子的生腥味，也不怕太涼性」。