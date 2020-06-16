唐魯孫本名葆森，魯孫是他的字，民國前三年九月十日生於北平。滿族鑲紅旗後裔，是清朝珍妃的姪孫，堪稱台灣第一代美食作家。大江南北各式餐點在其生花妙筆下躍然紙面，看完恨不得馬上咬一口，但大家對他的印象多停留在故國之情，似乎以介紹大陸居多，其實日久他鄉變故鄉，拜先後歷任台灣菸酒公賣局松山、嘉義、屏東等菸葉廠廠長之賜，唐魯孫得以全台走透透，品嚐各地美食小吃，從蚵仔煎到担仔麵，透過他的一支筆，讓我們有機會重溫民國六十年代的台灣老味道。

唐魯孫退休之後，以其所見所聞進行雜文創作，民國六十五年起發表文章，民俗、美食成為其創作基調，內容豐富，引人入勝，斐然成章，自成一格。著作有《老古董》、《酸甜苦辣鹹》、《天下味》等十二部（皆為大地版）量多質精，允為一代雜文大家，而文中所傳達的精緻生活美學，更足以為後人典範。

【精彩書摘】臺灣無論城市鄉鎮，凡是廟會、夜市吃食攤匯集的地方都有四臣湯賣，不過民間以訛傳訛，把四臣誤為四神，集非成是，大家也就不去理會了。中藥中所謂「四臣」是淮山、芡實、蓮子、茯苓，用豬肚、小腸文火來燉，常吃確實有健脾養胃的功效。

嘉義早先中央市場有一家中藥鋪益元堂，門前設攤專賣四臣湯，因為老闆開中藥鋪，四臣湯是遵古炮製，現在仍叫本名四臣湯的，恐怕只有益元堂一家啦。根據嘉義報業先進林抱說：「益元堂老闆原本是船員出身，因為整年在海上作業，餐風露雨，飲食不調，得了脾虛胃弱的病，終日飲食不進，病況垂危。

有人傳他一個偏方，每天早晚飯後喝一碗四臣湯，而且要連渣子一併吃下，過了一個多月，居然胃口大開，漸漸恢復健壯。他知道過分勞苦的人得這種病的比比皆是，於是從此發心，濟世救人，開益元堂中藥鋪，門前擺了一個專賣四臣湯的攤子，貨真價實不說，服務還特別周到，以示仰答天庥。」

筆者離開嘉義十多年，不管在什麼地方聽到賣四神湯的，就不期而然想到益元堂的老闆了。據嘉義友人跟我說，凡是好心人必有好報。益元堂老闆的大兒子在巴西打漁發財，於是把老太爺接到聖保羅享福去了，他把益元堂的鋪底生財藥材以極低廉價格盤給別人，朋友們都說他太傻啦！他說我是去養老，又不是去做生意，多帶錢出國沒有必要。他到巴西還沒一個月，中央市場一把火把市場整個燒光，大家都說益元堂老闆躲過這場災難，就是好心的回饋。

現在到嘉義想吃四臣湯已成陳跡，聽說有個益元堂夥計在龍山寺對面設了一個攤子，寫著賣的是四臣湯。不過我來臺北之後，雜碎紛呈，還沒機會去訪問一番呢！

(本文摘自《唐魯孫談吃》/大地出版社)