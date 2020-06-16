唐魯孫本名葆森，魯孫是他的字，民國前三年九月十日生於北平。滿族鑲紅旗後裔，是清朝珍妃的姪孫，堪稱台灣第一代美食作家。大江南北各式餐點在其生花妙筆下躍然紙面，看完恨不得馬上咬一口，但大家對他的印象多停留在故國之情，似乎以介紹大陸居多，其實日久他鄉變故鄉，拜先後歷任台灣菸酒公賣局松山、嘉義、屏東等菸葉廠廠長之賜，唐魯孫得以全台走透透，品嚐各地美食小吃，從蚵仔煎到担仔麵，透過他的一支筆，讓我們有機會重溫民國六十年代的台灣老味道。

唐魯孫退休之後，以其所見所聞進行雜文創作，民國六十五年起發表文章，民俗、美食成為其創作基調，內容豐富，引人入勝，斐然成章，自成一格。著作有《老古董》、《酸甜苦辣鹹》、《天下味》等十二部（皆為大地版）量多質精，允為一代雜文大家，而文中所傳達的精緻生活美學，更足以為後人典範。

【精彩書摘】抗戰時期，凡是在四川住過的人都知道紅油抄手、擔擔麵。初到臺灣，夜闌人靜想吃點宵夜，就有吆喝賣擔仔麵的了。臺灣的擔仔麵大街上吃食攤到處有售，但如果講情調、品滋味，那要算臺南的「度小月」獨擅勝場了。

開在臺南中正路上的度小月，是數代相傳的老字號。大家都奇怪，賣擔仔麵為什麼起一個令人猜不透古古怪怪的名稱呢？敢情「度小月」三個字是其來有自的。據說在前清，從臺南一直到高雄、屏東，居民以出海捕魚為生的居多，遇到颱風季節，或大或小的颱風接踵而來，不管颱風登陸不登陸，海上的風浪渹湱滂湃。早年舴艋舳艫全憑人力操縱，風濤險惡，誰也不敢冒險出海，只好把船開進港灣避風。有時颱風接二連三的襲來，經月不能出海，只好暫時擺個麵攤，賣擔仔麵以為生計。出海捕魚是正當行業，如果漁獲量多，可以賺大錢，說不定一夜之間變成巨富，算是大月；至於賣擔仔麵是臨時性質，勉維溫飽，算是小月，所以麵攤子就給它取名「度小月」。

度小月的擔仔麵所以馳名中外，主要是它肉燥合於大眾口味，擔仔麵裡放少許肉燥就能味鮮香永(去年在舊金山、洛杉磯各大超級市場都有度小月的肉燥出售，美國人買回去夾麵包，華僑買回去下麵)。

據說他家肉燥有一種秘方，必須是用砂鼓子銀炭文火慢慢燉出來的，裡邊除了放有不知名的海味外，煮肉燥的湯是魚骨、蝦殼熬出來的。肉燥做好，先要裝罎固封，放在陰涼處所一段時間才能開罎食用。所以度小月的肉燥漿凝瓊液、香霧襲人，而且入口即溶，凡是到臺南總要去度小月，領略一下古都小吃風味。筆者于役嘉南的時節，數度在度小月碰見當時任縣長的林金生先生。他輕車簡從，坐在矮凳上，就著麵挑子，大啖特啖，一吃就是十碗八碗，雖然碗小如盅，卻也可觀。現在許久沒去臺南，看到圓疊形的低燈籠就想起度小月的特別標誌了。

(本文摘自《唐魯孫談吃》/大地出版社)