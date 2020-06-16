唐魯孫本名葆森，魯孫是他的字，民國前三年九月十日生於北平。滿族鑲紅旗後裔，是清朝珍妃的姪孫，堪稱台灣第一代美食作家。大江南北各式餐點在其生花妙筆下躍然紙面，看完恨不得馬上咬一口，但大家對他的印象多停留在故國之情，似乎以介紹大陸居多，其實日久他鄉變故鄉，拜先後歷任台灣菸酒公賣局松山、嘉義、屏東等菸葉廠廠長之賜，唐魯孫得以全台走透透，品嚐各地美食小吃，從蚵仔煎到担仔麵，透過他的一支筆，讓我們有機會重溫民國六十年代的台灣老味道。

唐魯孫退休之後，以其所見所聞進行雜文創作，民國六十五年起發表文章，民俗、美食成為其創作基調，內容豐富，引人入勝，斐然成章，自成一格。著作有《老古董》、《酸甜苦辣鹹》、《天下味》等十二部（皆為大地版）量多質精，允為一代雜文大家，而文中所傳達的精緻生活美學，更足以為後人典範。

【精彩書摘】我在二十多年前第一次去屏東，車過屏東大橋，在橋頭上發現有一個豬隻檢查站。據說當時屏東縣政府對於豬隻品種、檢疫都非常重視，而且管制嚴格。當時屏東縣長是林石城先生，他對於豬隻育種繁殖特別有興趣，還特地陪我們到豬隻繁殖場去參觀。我想高屏地區美濃、萬巒豬腳能夠馳名全省，和這些都有微妙關係的。

前幾天曾經在報上談過美濃豬腳，有人問我，你覺得萬巒豬腳滋味如何呢？其實雁齒麋舌，一脆一爛，風味各有不同，難分軒輊。我在屏東時常往鄉下跑，所以與萬巒賣豬腳的老闆林海鴻也漸漸熟識。他在日據時代就在萬巒市場邊擺了個麵攤賣蚵仔米線，臺灣光復，兒女日漸長大，雖然終日孳孳，也只能勉維溫飽，思來想去，終非長久之計，但也想不出什麼其他生財之道。有一天，有位顧客來吃麵，看他長吁短嘆，問起原由，頗為同情他的遭遇，就跟他說：「高屏地區豬隻品種不錯，肥少瘦多，我給你一個去油秘方，滷出來的豬腳，入口香脆而不油膩，你如法炮製，必定能夠大發利市。不過有個原則，你必須用豬的前腿。」林海鴻正無計可施，於是聽了那位顧客的話，麵攤子附帶賣起紅燒豬腳來。他的豬腳不但割烹方法與眾不同，就是蘸豬腳吃的蒜蓉醬油，眾香發越，更是開胃爽口。他的名氣越來越大，吃豬腳的人越來越多，一天總要賣幾十隻豬腳。不久，因為生意太好，實在忙不過來，於是不賣麵線，專賣紅燒豬腳。後來各地到高屏遊覽的觀光客，都到萬巒嘗嘗美味豬腳，每逢春秋佳日，車水馬龍，擁擠不堪。外來觀光客，大家都講究氣派的，坐在攤子旁邊啃豬腳實在不太雅觀，於是他在萬巒市場旁邊開了一家海鴻飯店，生意越加興隆，可惜因高血壓症，林海鴻不幸去世。子承父業，就由長子展芳、女兒六金繼續經營。他們生意越做越大，所雇專門清洗除毛的女工就有十多位。生意好的時候，一天能賣一千斤出頭，分別早(九點)、中(十二點)、晚(六點)出鍋，熱鏊騰芳，聞香入座的大有人在。

林展芳說：「我家所製豬腳始終維持原則，一直採用豬的前肢，肉價好的時候，因為需要數量太大，必須向其他縣市肉販子收購，才能應付無缺。臺灣做生意有一窩蜂習慣，有人看我家生意太多了，就在萬巒又出現兩家新開的萬巒豬腳搶生意。好在我們在萬巒是三十多年的老店，外來客有嚮導指引，當地老顧客誰新誰舊，分辨得很清楚，對生意毫無影響。後來我們在屏東富山戲院旁開了一家分店，想不到在青島街又出現一家萬巒豬腳店，屏東吃客自然真假莫辨，對於我們生意不無影響。後來涉訟經年，法院認為萬巒是地名，豬腳是普通名詞，我們這塊招牌又沒有申請專利，誰要叫萬巒豬腳就由他叫吧！」現在林氏家族又在臺北開了一家分店，是真是假，老吃客一蘸他家作料就能分出來了。

(本文摘自《唐魯孫談吃》/大地出版社)