索尼公司於本月12日公布了PlayStaion 5的最新資訊，包含了次世代主機的外觀設計，許多玩家們對此都相當期待，不過由於價格並不便宜，有不少人都會擁有不敢和家人告知真相的困擾，最近一名台灣的系統工程師就特地架設了一個「Plash Speed 5 Wifi 6路由器」的搞笑官網。

(影片來源/YouTube/장삐쭈)

去年韓國索尼官方和 Youtuber「장삐쭈」曾進行過合作宣傳，在動畫當中丈夫購買了一台PS4 Pro，請來朋友扮演一名維修工將主機假扮成路由器，兩人聯合兒子都將之稱作「Plash Speed」，希望能藉此騙過女主人，然而最終還是因為兒子不會看眼色的同學而破功，這段影片爆紅後，「Plash Speed」也成為了玩家間的熱門用詞。

而台灣的系統工程師「凌羽 Soron」也架設了一個惡搞版官網，介紹中指出Plash Speed 5「是Wi-Fi 6設備的先驅，也是最頂級的家庭網路設備」，除了天線被隱藏以外，還整合了影音娛樂以及8K影像傳輸功能等功能，此外官網還將索尼的數位媒體娛樂服務「PlayStation Network」（PSN）形容為整合網路社群體驗，更把遊戲手把比擬為造型遙控器，讓網友們看了都忍不住大笑。

不過工程師也有在網頁最下方加上警語，表示該網頁純粹為了搏君一笑，並沒有任何營利，圖片版權也都歸屬於版權方，他僅希望可以讓全台灣的男人都能快樂地買一台PS5。