台灣道路最為人所詬病的不外乎是隨處可見的坑洞和填補痕跡，對此就有網友不解「國道舖路品質為什麼不能複製到一般道路？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破背後關鍵。
原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，每次開車上國道一號和國道三號時，都覺得柏油路很平、很好跑，且不會顛簸，讓他不禁好奇，「為什麼一般道路無法複製國道的鋪路品質？」
貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「應該先整合線路，不要一直用開挖方式來增減線路，絕大部分爛路都是挖挖補補」、「平面各管線輪流施工，拖時、亂填、消耗預算」、「一般道路不要被抽這麼多油水就好很多了」、「國道車速快，偷工減料容易出事抓包」。
另外也有內行人分析點出關鍵「你一般道路都要收費嗎？」、「國道強度的你付不起！請問國道底下有沒有自來水、電線、汙水下水道、瓦斯管？請問進出你家巷口都要掃e-Tag，就問一句你願不願意」、「國道的鋪裝機是德國專業維修， 一般平面道路是招標的，工程車都是澳洲或日本二手進來再土炮的當然差很多」、「1.施作工法、成本不一樣 2.國道沒有地下管線 3.市區道路有民生埋管需求三不五時就要挖」。
文章來源：PTT/ich2
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