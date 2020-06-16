近年來乾拌麵猶如進入戰國時代，不少知名藝人一窩蜂掛名推出乾拌麵產品，讓外界好奇「乾拌麵真的這麼賺嗎？」對此，就有內行人點出2關鍵，直言「超好賺！」

原PO日前在PTT「八卦板」以「現在藝人為什麼都在投資乾拌麵？」為題，PO文指出「昨天去一趟家樂福，才發現原來老蕭也出乾拌麵了，怎麼現在很多藝人都在投資乾拌麵？老蕭、曾國城、謝霆鋒、賈靜雯…一堆人都在出乾拌麵，乾拌麵真的這麼賺嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人直指「成本低」、「利潤高」是2大關鍵，「很賺啊！一包成本才多少，比外面現煮的陽春麵還貴」、「暴利，飯圈文化現在都流行這樣」、「就是便宜的麵體＋醬包，明星代言加持」、「超貴的，而且只是澱粉」、「暴利，代工廠很多」、「好賺啊，一包現在很敢開價幾十一百的在賣，藝人掛個名抽成，如果是你幹不幹？」、「印個頭像代言就隨便賺了」、「賣很貴，賺很大」。