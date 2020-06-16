小孩子的童言童語有時候真的會讓人感到哭笑不得，然而他們自己卻不自知。外國一名4歲女童某天突然向媽媽爆料爸爸的車上放有一件內衣，嚇得爸爸趕緊否認，然而女童卻堅持自己所見，媽媽立刻氣沖沖地來到車庫檢查，沒想到這才發現誤會大了！

My 4-y/o daughter tried to jam me up today.



Kid: Mommy, why is your bra in daddy's car?

Me: What!?



The Mrs hit me wit a killer side eye. She ain't been in my car in weeks



Me: Ain't no bra in my car!!

Kid: Ya huh, cup thingie with straps



*we all go to garage & look in car* pic.twitter.com/3c4kItwnZO — ManSitChoAzzDown (@AngryManTV) June 27, 2018

根據外媒報導，這名男網友「@AngryManTV」在推特發文，分享自己差點被自家女兒陷害的悲慘經驗。事發當天，他和老婆女兒都在現場，女兒突然想起了什麼，開口向媽媽詢問：「為什麼妳要把內衣放在爸爸的車裡面」，只見老婆立刻向他投來「殺人」般的目光，因為對方已經有一個禮拜沒有坐他的車了，推主嚇了一大跳，趕緊解釋自己車上絕對沒有女性內衣，然而女兒卻非常肯定自己的說詞，還補充道：「有啊，有罩杯的東西還綁著帶子」。

最終，推主和妻女三人決定親自到車上檢查，沒想到門一開，卻看見打檔桿的地方放有一個「口罩」，讓夫妻兩人都超級傻眼。網友們看到推文後都被逗樂了，紛紛留言：「好消息是，你知道她對誰忠誠；壞消息是，那個對象不是你」、「你的女兒正在告訴你，她會告密你的事情！」、「將來她告訴你：『拜託不要告訴媽媽』的時候，把這個故事講給她聽」、「天啊！壓力好大！」、「兄弟，你的人生差點就毀了」。