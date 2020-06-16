台灣的小吃遠近馳名，聞名世界，各縣市也有許多當地代表性的美食。除了食物本身，醬料經常都是畫龍點睛的料理靈魂之一，有網友就好奇想知道「小吃店的醬料罐有在洗嗎？」文章掀起熱烈的討論，知情人士也跳出來揭開背後黑幕。

一名網友在PTT八卦板以標題「小吃店的醬料罐有在洗嗎」發文，表示他每次到小吃店吃東西都是醬料加好加滿，但也不禁猜想「店家到底會不會把醬料罐整個洗一次啊？如果不會的話百年老店不就會吃到百年前遺留的醬料嗎？還是臺灣小吃好吃的秘密就是那個百年陳年醬料呢？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言回應「美味的秘方」、「陳年醬垢好吃」、「洗了就沒味道了阿」、「陳年的好滋味」、「醬料我都不用」、「跟千年靈芝一樣阿洗了就沒用了」。還有知情網友透露「這我有經驗，我朋友開過麵線，肉粽店，醬料什麼的，小吃店基本就是進大桶的，因為大罐欸，甲卡固，每天早上就是把大桶醬油，醋，辣椒醬倒到小瓶醬料罐內，晚上收店時就把小瓶罐放到冷藏空間，除非外觀真的髒，不然也只是擦一下外罐。」