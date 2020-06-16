台灣各地都可以看到到處林立的手搖飲店，其中珍珠奶茶更是揚名國際的名產。但有網友卻認為和奶茶最對味的配料不是珍珠粉圓，而是「布丁」！更上網詢問有沒有跟他一樣的同好。文章掀起熱烈的討論，更引起許多網友的共鳴。

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「你各位喜歡布丁奶茶嗎」發文，表示他小時候最喜歡喝布丁奶茶，而且都是點半糖微冰，後來知道不太健康才比較少喝，改喝其他的飲料品項，但依然不減他對布丁奶茶的喜愛，最後也詢問網友「女孩們也喜歡布丁奶茶嗎？？哪家是你們最推的咧？」

文章曝光後掀起熱議，不少同道中人紛紛留言表示「以前超愛的」、「以前上課早十都喝一杯取代早餐，不會壞了午餐的胃口」、「吸管吸布丁好療癒」、「小時候會買一杯然後再跑去7-11買一個加XD」、「超級愛我還記得第一次喝到是小六暑假，當下覺得天啊超好喝到底是哪個天才發明的」、「小時候超愛!!貼心店家還會問要不要幫忙攪碎」、「五十嵐布丁鮮奶茶讚讚」但也有網友表示「國小的時候很愛，現在覺得太甜」、「不喜歡」、「也是小時候愛，現在覺得有夠甜」、「以前很愛但越來越貴就沒在喝了」。