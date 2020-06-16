鮭魚肉質鮮嫩，不管是生食、煙燻或是其他料理方式都非常美味，受到無數饕客的喜愛，然而近日卻有國外媒體爆出鮭魚盛產地挪威當地的養殖場，一連串的暗黑真相，讓所有消費者十分震驚。

根據德法公共電視臺〈ARTE〉14日的調查報導指出，2018年全世界養殖鮭魚死亡數量達到5000萬條之多，為弄清楚原因，該台記者深入有「鮭魚故鄉」之稱的挪威，潛入當地養殖場進行實地調查。沒想到竟看到大量的魚全都擠在擁擠的養殖池裡，而且水池內環境骯髒，充滿鮭魚們的排泄物，可以看到許多鮭魚都因此生病，身上佈滿手掌大的潰傷，有些甚至已經變成S型的「畸形魚」！

事實上，除了養殖條件惡劣之外，人工養殖的鮭魚也威脅到野生鮭魚的生存。挪威海洋研究所研究員就表示，挪威野生鮭魚數量約為53萬條，人工養殖的數量卻高達4億條。每年約有18.3萬條養殖鮭魚逃離養殖場進入海洋，牠們不但會與野生鮭魚搶奪食物，還會傳染魚虱給牠們。更糟糕的是，兩者交配繁殖的後代適應力差、繁殖能力低，等於是直接汙染了野生鮭魚的基因，導致近35年來野生鮭魚的數量銳減50%。報導更指出，野生鮭魚因為在海中攝食蝦蟹，讓牠肉質鮮嫩、色澤亮麗並富含Omega-3脂肪酸，但養殖場為了讓鮭魚快速長大，在飼料中混合黃豆植物蛋白和化學合成蝦青素，讓養殖鮭魚的品質遠不及野生鮭魚。

而日前北京新發地市場切割進口鮭魚砧板檢測到新冠病毒，嚇的所有商家在第一時間下架了所有鮭魚產品，有經手鮭魚的工作人員也馬上被送去檢測，這也讓挪威和丹麥的鮭魚出口貿易也受到不小的影響。對此，挪威貿易部長就出面背書，表示自己國家的鮭魚沒有任何問題，經手人員也全部做過病毒檢測，並無任何不適症狀，希望大陸和其他國家能夠理性對待這次事件，繼續和他們進口鮭魚。