他們是城市的守護者，災難現場，只要人命需要救助，幾乎就有他們的身影，上山下海、出入火場，以行動守護市民的安全。他們是高雄特搜隊。

面對無法預知的救災環境，特搜隊員練就臨危不亂的抗壓性。（攝影／曾信耀）

有人說，他們是與死神拔河的人，舉凡火場搶救、災難現場，包括城市、山域、水域等搜救，都是屬於特搜隊的工作範疇。隸屬於高雄市消防局第四大隊的特搜中隊，隊長王伯仁說，「只要有需要人命救助，就是我們出動的時候。」

特搜中隊隊長王伯仁。（攝影／曾信耀）

這支特搜中隊的成立，源於1999年九二一大地震時，大批國際人道救援隊伍湧入台灣，使政府意識到培訓地方特搜隊的重要性，因此陸續在各縣市成立特搜隊。高雄特搜隊主要負責高雄地區的特種搜救，必要時也會支援外縣市的救援，至今參與過的大型災害救援行動，包括高雄氣爆、台北復興空難、台南維冠大樓地震倒塌、花蓮雲門翠堤地震倒塌等。

在災難現場規劃好救難動線，設置相關硬體設備。利用繩索垂降至遇難者地點，中途可能會遇到障礙物。（攝影／曾信耀）

特搜隊的工作日常，一方面說來單純，平時主要是訓練、出勤、備災，另一方面卻也複雜，因為他們所面臨的是各種重大災害現場或特殊救援狀況，例如火災、颱風、水災、地震、山難等，不但臨場應變要快，還要有強健的體能和團隊間的合作默契，而這些全都來自於平時紮實的訓練與模擬。

小心將遇難者放置擔架上。（攝影／曾信耀）

注意途中的障礙物及擔架平衡，將遇難者送至安全之處，再進行進一步救護。（攝影／曾信耀）

「為了使同仁能夠面對高壓環境的救災，平時會採以高負荷的訓練方式，精進同仁體能，同時透過各種救災情境模擬，來與實際災害搶救及人命搜救時做結合。」要成為特搜隊的成員，想必不簡單吧？「其實也不難，除了有救助隊的訓練，還要通過一些基本考驗，例如救生員、潛水、山難、城市搜救、火搶等訓練。」王伯仁說得雲淡風輕，事實上，一名通過考驗的新手隊員，還得進階培訓一至三個月，才能正式出任務。

一路嚴格過關斬將，展現了這份工作的挑戰性，「災害現場，我們要面對無法預知的情形，因此必須培養好自己的本職學能，冷靜地面對每一次的挑戰，無論在任何困境都要有良好的抗壓性。」

為了精進自身技術，部分隊員甚至在勤一休一的輪班生活中，利用休假時間，自發性組成繩索救援隊，踏遍山區惡劣地形，透過繩索、鉤環、滑輪等器械，磨練災害現場所需的攀爬、垂降、移動遇難者等高難度動作。成員當中也不乏來自高雄其他分隊及外縣市的消防菁英，他們的努力於去年在比利時舉辦的全球最大規模繩索救援賽「GRIMPDAY 2019」中，拔得頭籌，表現十分亮眼。

在旁人眼裡，一而再、再而三的反覆練習或許枯燥乏味，對每位特搜隊員來說，降低風險、平安順利，就是最大的心願。

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/06 NO.06)