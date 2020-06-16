古代封建社會中，位居九五之尊的皇帝享有至高無上的權利，除了站在萬人之上，更有後宮三千佳麗，坐擁天下無數美女。但歷史上竟然有一名皇帝竟然超深情，因為沒見到愛妃最後一面整整大哭了7天7夜，最後甚至哭到昏迷！究竟是誰擁有這麼大的魅力？

皇太極是清朝正式和名義上的建立者和開國皇帝，而讓他哭得肝腸寸斷的一生摯愛就是名為海蘭珠的女子，她是孝莊皇后的親姐姐，姑母則是孝端皇后。海蘭珠嫁進宮中的時候已經26歲了，雖然已經過妙齡，但是氣質端莊，比起年輕妃子更加豐滿成熟，嬌艷動人，因而倍受皇太極的寵愛，入宮後就被皇太極封為「宸妃」，並以《詩經》中像征愛情的詩句：「關關睢鳩，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑」，將宸妃居住的寢宮命名為「關睢宮」。

深受寵愛的宸妃不久就誕下八皇子，讓皇太極欣喜若狂，不但立他為太子，還特地頒布大赦令。不幸的是八皇子不到1歲就夭折了，讓宸妃悲痛萬分，鬱結於心，最終一病不起。過幾年，皇太極率軍攻打明朝軍隊時，竟接到「關雎宮宸妃有疾」的消息，連夜趕路返宮，但在途中就接到「宸妃已薨」的消息，來不及見上最後一面。痛失摯愛的皇太極無法接受打擊，整整哭了7天7夜，沒吃什麼東西也沒有休息的他幾度哭到喘不過氣，隨後竟然陷入昏迷。隨後皇太極也下令宸妃之喪為國喪，更追諡為敏惠恭和元妃。