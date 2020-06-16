現代人有越來越晚婚的趨勢，讓不少想抱孫子的父母感到十分焦急，三天兩頭就來「催婚」！一名男網友日前就被媽媽逼問到底何時要交女朋友跟結婚，本想岔開話題讓媽媽暫時死心，沒想到媽媽一句神回覆讓他一秒投降。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示自己因為遲遲沒有另外一半讓媽媽相當擔心，日前忍不住問他「兒子你到底什麼時候才要交女朋友？」他隨口回說「如果我娶外國人，妳能接受嗎？」想暫時帶開話題，沒想到媽媽竟然馬上回說「你是家裡單傳，就算娶外星人我也能接受。」讓原PO立刻投降，以要見客戶當理由開溜，並直呼「真是開明的家長」。

對話曝光後笑翻一票網友，紛紛留言回應「這位老媽真厲害」、「如果娶二次元，媽媽也可以嗎？根本異世界」、「可以跨物種嘛？」、「和外星人沒法生吧，賽亞人有這麼好找嗎？」、「好可愛的媽媽」、「外星人眼睛很大，又瘦，寶寶一定很可愛」、「家長真的太棒了~」。