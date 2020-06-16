台灣有「水果王國」之稱，其中夏天盛產的荔枝更是許多人的最愛。日前一名爸爸帶著女兒出遊，竟然在路邊的樹幹上發現一顆大如西瓜的荔枝，讓父母兩當場嚇呆，隨後也有專業網友出面解釋。

路邊樹上長了一顆「巨無霸荔枝」，讓父女兩嚇了一大跳。(圖/原PO授權提供)

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示日前帶女兒出門散步的時候，女兒突然對他說：「把拔，這個荔枝好大顆」他仔細一看才發現路邊一棵樹的樹幹上竟長了一顆巨無霸荔枝，讓父女倆當場嚇傻，他隨後也附上照片並直呼「嚇死我.....格列佛荔枝？」。

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「我剛剛也看成荔枝」「還真是大啊」、「明明是榴槤」、「我以為是路燈...」、「趕緊撥開給女兒吃」有專業網友也出面解答這顆巨無霸荔枝的真實身分其實是波羅蜜「波羅蜜，成熟後果肉很甜」、「新品種玉荷波羅包」、「記得撥開時戴手套...不然會癢到爆....」、「波羅蜜」、「波羅蜜，很好吃」。