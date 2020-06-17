窮女孩勇闖紐西蘭的奮鬥故事，激勵50萬年輕女孩！

暢銷作家楊熹文代表作，獨立女孩的勵志手冊！

【精彩書摘】

親愛的女孩

你唯一可以創造未來的方式，就是腳踏實地向前走。

親愛的女孩，當我連續打工十四個小時，拖著疲憊的身子回到家，極度需要睡眠的那一刻，接到了你的越洋電話。

牆上鐘錶的指針逼近十二點，夜色靜謐得如同一段黑綢帶，這城市的絕大多數人們已入睡。我還沒來得及和你指出時差的存在，那端的你，帶著啜泣的聲音，聲嘶力竭地和我控訴起生活的殘酷。

你的聲音有些顫抖，委屈地跟我描述辦公室那個同齡的女孩，為什麼她姿色平平每天都有男友的私家車接送，而你卻要步行到數百米外的公車站，混跡汗涔涔的人群中，倒兩班公車上下班。上周才買的白襯衫被擠到紐扣失蹤，高跟鞋的小細跟也準備好隨時離開你。

你的語氣裡有一種藏不住的憤怒，指責那個和你在一起五年的男朋友，大學時代浪漫得那麼可愛，如今卻可惡到你不想再看他第二眼。他再沒有時間陪你吃飯逛街看電影，體力和時間全部奉獻給畢業後的第一份工作，可是你們的經濟狀況還是拮据得可憐又可怕。你想去吃牛排喝紅酒，也想去看陳奕迅的演唱會，可是他卻只能帶你到宜家看看打折的傢俱，再吃個熱狗和冰淇淋。

你時常對生活心灰意冷，動過無數次離開的念頭。你看到他對這段感情看上去如此的專心和投入，但也在心底偷偷為它設定了期限，你說如果下個生日能收到那條暗示他許久的鉑金項鍊，那你或許就可以放棄嫁入豪門的幻想，和身邊這個窮小子安心過日子。

你說現在和男朋友的父母住在一起，居住條件很差也沒什麼自由，還好他父母老實忠厚，每天做好了晚飯等你下班，總是先把肉夾到你的碗裡，吃飽後從不命令你去洗碗，你於是可以抱著電腦躺在床上看韓劇裡的小鮮肉。他們幫你洗衣服，整理家務，調解偶爾的紛爭，對任何事都寬厚大量，卻總是催著你們辦婚事。

你忽然壓低了聲音問我，是否還記得大學裡某個女孩？你說她和男朋友年底就要結婚，你收到他們的請柬卻完全沒有心情參加。據說男方的父母剛剛幫他們佈置好了新房，又準備了車子和十萬元人民幣，作為小倆口新婚的彩禮。

你的聲音越來越低，電話那頭傳來的全部是沮喪的情緒。你說如果沒有意外，也許明年你也會結婚，可是你多麼希望迎接你的，是昂貴的新房和多到可以壓倒自己的人民幣，而不是穿著婚紗，走進這破敗的老居民樓，和一段不知要奮鬥多久才能看到的未來。

我聽到電話那頭MSN不斷收到簡訊的聲音，你解釋說這是部門的男同事，因為升職的事情最近頻繁聯絡你。我察覺到一絲細微曖昧的情緒，你卻忽然話鋒一轉，精神大好地和我講起這段日子的升職事件。

你已經在這個五百強公司工作了兩年，按說這次升職也不是沒有爭取的機會，可是不久前你丟掉了公司的一台筆記本，數次的遲到和請假也常常讓上司對你皺眉頭。

你說實在沒心情在嚴酷的職場上拼爭，你嚮往的工作，內容輕鬆薪水高，可以容許你半年走一圈歐洲，或者到夏威夷的沙灘上曬太陽。

你說這樣的兩年，耽誤在初級白領的工作上多麼可惜。當初的自己應該去考公務員，或者和別的大學同學一樣去上研究生，再多兩年在校園裡過蹺課睡懶覺的日子。

聊到這裡，你不好意思地發了個微笑的表情，又找來站不住腳的藉口：你說女孩子那麼努力幹什麼，最後都是嫁人生娃做平凡的婦人，還不如趁著年輕盡情享受。

你說起最近在看網上代購，LV水桶包賣到七千二，Burberry圍巾兩千九，連Dior耳釘都要三千塊，真羡慕那些嫁入豪門的女明星，郭晶晶那麼土氣的人都成了闊太太……

過了許久你再也找不到話題，終於想起電話這邊一直沉默的我。

你忽然意識到兩個半球存在的時差，問我怎麼這麼晚還不睡，是不是去泡吧或者和帥哥約會？

我心裡積攢了太多的情緒與思考，膨脹著要迸發出來，於是我說——

親愛的女孩，我每天過著披星戴月的生活，並不是因為有金髮碧眼的帥哥邀我去喝酒、跳舞、夜夜笙歌。那些每個月都會準時躺在我信箱裡的帳單，並不容許我這樣做。

我見慣了因為各種原因富裕起來的女孩，她們鑽進跑車，一個晚上就能消費掉我一周的工資，但我還是心平氣和地開著我的那輛漏雨的小破車，每週努力工作五十幾個小時，數著來路清白的鈔票，並沒有想極力成為其中的任一個。

不是我不相信錢的美好，只是我不期待用依賴一個男人的形式，來實現生活的各種可能。

大多數時候，一個沒長到傾城的普通女孩，在這個殘酷的世界中生存，還是應該相信有收入才有尊嚴。

親愛的女孩，請不要指責你那個可憐的男朋友。我想當他全身心奉獻給工作的時候，心裡一定在想著如何給你更好的生活。很遺憾他沒有良好的家境滿足你的幻想，可是當他拼盡全力在職場上奮鬥的時候，你也有和他一同努力改變命運的選擇。

你那麼羡慕那個提著十萬塊和新房的新娘，可是你更應該慶倖，擁有來自男朋友和他父母那麼大的包容和支援。如果你不想做一個坐享其成的小女人，那麼就對他善良一點，少看一些灰女孩變身的肥皂劇，也別為別人的幸運煩惱。

這世界上沒有什麼一步登天的幸福，你唯一可以創造未來的方式，就是腳踏實地向前走。

親愛的女孩，我們早已過了東張西望的年紀，應該選擇一種匹配自己的生活方式。

沒有人不熱愛奢侈的生活，可是至少該先擁有一個與之相稱的靈魂，當人們都在對郭晶晶高攀霍啟剛冷嘲熱諷時，她只說了一句「他是首富我是冠軍」，就擊敗了所有的流言。

我知道你厭倦了無止境的工作，蝸居在老居民樓裡的生活，甚至是身邊的這個男朋友，可是當你真的遇到了可以滿足你一切欲望的男人，那時的你，憑什麼讓他覺得值得？

親愛的女孩，你不知道女孩子那麼努力是為了什麼，我想最近看到的一段話可以和你分享：很多人不理解，女孩子那麼努力，最後不還是要回一座平凡的城，打一份平凡的工，嫁作人婦，洗衣煮飯，相夫教子，何苦折騰？我想，我們的堅持是為了，就算最終跌入煩瑣，洗盡鉛華，同樣的工作，卻有不一樣的心境，同樣的家庭，卻有不一樣的情調，同樣的後代，卻有不一樣的素養。

親愛的女孩，你知道麼？此時此刻，我特別想念畢業那年的夏天，我們穿著不太合身的西裝，淹沒於人才市場，伸著脖子看招聘廣告，把簡歷投了一份又一份。我說太熱了回家吧，你說加油，再堅持一下。

（本文摘自《女孩兒也有骨氣！別說我們不需要努力》／高寶書版）

【作者簡介】

楊熹文

中國創作分享平台「有意思吧」駐站作者，網路上以「老楊」自稱。

一個熱愛生活的自由工作者，留學紐西蘭。

相信美好的人生從來都不會降臨在稀薄的生命裡，我能夠做的，只是別讓生活太冷清。

喜歡熱鬧的生活，那彷彿是一種欣欣向榮的預言，聽起來特別踏實溫暖。