世界上沒有一步登天的幸福，你唯一可以創造未來的方式，就是腳踏實地向前走。

【精彩書摘】

請尊重一個女孩的努力

她一頭栽進對未來的憧憬裡，想拼盡全力試試自己能夠成為誰。

我曾經和一個二十幾歲的男孩租住在同一個屋簷下。

因為一次同時的晚歸，我們有機會坐在客廳裡喝光他那瓶愛爾蘭奶油威士卡，借著月色和酒意，他和我講起在奧克蘭度過的全部青春。

他的高中和大學，是在逃掉一半課的情況下進行的，到朋友家打遊戲，在酒吧裡喝酒，去俱樂部看脫衣舞娘，拼命往她的內褲裡塞小費。後來有了女朋友，就帶著她到電影院和西餐廳，花光父母寄來的每一筆錢。畢業之後，女朋友忍受不了南半球的寂寞，回國去過公主般的日子，他留在這裡，在朋友開的公司裡做一份餓不死的工作，每天睡醒了去上班，累了就回家，沒有限制，十分自由。他對這種生活，比較滿意。

他的房間，門始終敞開一半，從裡面飄散出的腐爛味道，分不清是太久沒洗的衣服還是碗筷。桌子上擺著一個巨大的電腦，從裡面傳出來的聲音，是關於現代人穿越到古代的遊戲。他的被子，永遠是沒有疊起的狀態，在床中央揪起一個帳篷的形狀，地板上散開喝了一半的瓶裝水。

有一次在廚房裡碰到他在洗咖啡杯，看著他笨拙的姿勢，我突然覺得有點難過，為那股沉澱了太久的黴菌味道，也為他的生活。

我和他講，現在是學校放春假的時間，我在打三份工……

他沒有耐心地聽完我的故事，他說，我覺得你那件衣服穿得太久了，該換了。

L是我在異國上學時，眾多富二代同學中的一個。

他長得高大白淨，十分陽光，放在我們這群歪瓜裂棗的人中，很是顯眼。他的每件衣服都精緻貴氣，書包上鞋子上滿是Gucci的logo，微信上經常曬出各種限量的時尚產品，鮮紅色嶄新的寶馬很囂張地停在校門口，墨鏡遮住半張臉，是無所顧忌的那一類男孩。

那時的我，為了攢出每一個學年的學費，除了上課，就是在幾個街區外的餐館打工，有的時候幫朋友去大樓裡的辦公室清潔衛生，一輛破舊的小尼桑永遠開在賺錢的路上。很多個夜晚，從打工的餐館回到家，忍著困意把作業寫到淩晨。馬路上偶爾有人醉著飛速駕駛，警車在後面紅藍燈交替著閃爍，可以叫得醒半睡的我。

來自性格裡隱隱的自卑，讓我在做每一件事的時候都格外用力。我是班裡最勤奮的學生，沒有缺席過任何一堂課，堅持把每一份作業做到優秀，不能容忍成績單B的出現。因為錢的匱乏，我在別的地方拼命地賦予自己很多尊嚴。

有一天，當我跑了幾個街區從打工的地方來上課，上氣不接下氣的時候，L抱著雙臂打量著我那件浸了油漬的上衣，皺著眉頭說，我覺得你真要變成打工仔了。

在咖啡館打工的時候，認識了一個女孩。

女孩很漂亮，是那種精心修飾過的漂亮，化妝品武裝到頭髮絲兒。每天九點，準時來喝一杯摩卡，坐在角落裡，眼神勾住每一個看似還不錯的男人。後來女孩總是帶著不同的男人來聊天，男人請她喝咖啡吃西餐，她秀出誘人的事業線，卻總是沒什麼結果。

有一天女孩和我禮貌地告別，很坦誠地說，我的錢越來越少了，簽證也馬上到期了，不能每天都來了。

她的指甲很長了，顏色倉促地留下一半，頭髮晦暗地胡亂梳起來。她說，現階段的目標，就是練習英文，趁著簽證到期前，嫁一個有錢有綠卡的老公。你一個女孩，這麼努力，何必呢？

不知從什麼時候開始，對於一個女孩，在她所有美好的品質中，好像努力，作為一個通向成功非常重要的途徑，就這樣漸漸地消失了。

微信上一夜出現的刷了屏的文章，都在說，女孩剛剛好就好，用不著乘著風去奮鬥，嫁個好點的男人就是人生的最優模式；街坊四鄰議論的話題，也從單純的「你吃了麼？」變成了「我家女婿月薪上萬……」；當我為著一個個微小的目標奮鬥得不亦樂乎時，總有人會在身邊好心地提醒我婚姻的實惠。

仿佛沒有人去尊重一個女孩小人物式的努力，大家更推崇的，是一夜鳳凰的姿態。

我生活在異國的幾年裡，身邊出現過的二十幾歲的女孩們，大多數可以被歸為這幾類：一類家境優越，每天都在抱怨這個國家落後的娛樂產業；另一類家境普通，非常嚮往自給自足的生活，卻總在抱怨工作太難找，不肯踏出吃苦的第一步；而還有一類像我這樣的女孩，不情願讓家庭和愛情為自己買單，甘於在生活裡做個張牙舞爪的女戰士，接受著第一類女孩的瞧不起和第二類的負能量。

我認識的一個女孩，曾經作為同學在課堂上出現過幾個月，後來輟學嫁了人，短短幾年內收穫了綠卡和兒子，職業變成了她夢寐以求的家庭主婦。本以為生活從此就是幸福的，可是每當從老公那裡伸手要錢的時候，都是一場家庭戰爭的開始。有一次去探望她，她拉著我的手很憔悴地說，什麼時候才能再做一次你的同桌呢？那時沒有錢，不得已才放棄了讀書啊。

我一直不接受對於貧窮的抱怨，相比生活中各式各樣的不幸，貧窮是種選擇而並非無奈。蔡瀾談到對於貧窮的態度時說過，趁著年輕努力賺錢，一份工不夠，打兩份工，兩份工不夠，打三份。在這個國家裡，報紙和網路每天都在更新著數以萬計的工作。不能做一名大公司裡的白領，那就去做一份簡單的體力工，去超市里包裝蔬菜水果，到加油站做收銀員，往各家各戶的郵箱裡投報紙。

當我第一次站在這個陌生的國度，所有人都在和我講這個季節的工作多麼難找，為了養活自己，我打遍報紙上所有電話，走遍商場所有店鋪，一個最初連錢幣數額都分不清的女孩，在別人的排擠和質疑中存活了下來，靠的是咬著牙向上的意志力和拼到底的不服輸。

我從沒害怕過自己有一天會摔倒，也從未擔心過一無所有，我就是從那裡一路走來的，我知道只要肯努力，活下去並沒有那麼難。

別誤會，我並不留戀著一窮二白的日子，我和所有的女孩一樣，也非常嚮往美好的生活。我想有足夠的金錢，也想擁有自由與愛情，可是在我對生活提出很多很多要求前，我想先對自己有要求。一個女孩，只有努力，手中才握有籌碼。

李娜在接受記者的一次採訪中說，我的夢想就是當一個家庭婦女。

台下的年輕女孩紛紛點頭，掌聲一片。可是，別忘了，在李娜成為一個家庭婦女前，她的職業網球生涯進行了十五年，得了兩個大滿貫冠軍，開創了亞洲職業網球的歷史新河，已經付出了一個女人對事業的全部努力。

所以，別說女孩們不需要努力，也別對著她掙扎的姿態潑冷水。當她穿著線條粗糙的舊衣裳，開著雨刷生銹的小破車，有人覺得她品位太糟糕，我卻覺得她流汗的樣子很性感。她一頭栽進對未來的憧憬裡，想拼盡全力試試自己能夠成為誰。此刻，你能做的，就是尊重她的努力。

（本文摘自《女孩兒也有骨氣！別說我們不需要努力》／高寶書版）

【作者簡介】

楊熹文

中國創作分享平台「有意思吧」駐站作者，網路上以「老楊」自稱。

一個熱愛生活的自由工作者，留學紐西蘭。

相信美好的人生從來都不會降臨在稀薄的生命裡，我能夠做的，只是別讓生活太冷清。

喜歡熱鬧的生活，那彷彿是一種欣欣向榮的預言，聽起來特別踏實溫暖。