就算墜入煩瑣那又怎樣，我們有態度，有我們想要的生活，我們很獨立！

【精彩書摘】

親愛的，沒有什麼比努力賺錢更讓你理直氣壯

女演員馬蘇和桌球王子孔令輝分手的時候，我著實難過了好一陣，希望這是捕風捉影的流言，過不了多久他們就會手牽手出現在鏡頭前禮貌地闢謠。後來，馬蘇坦陳與孔令輝十一年戀情終結，鏡頭前哭著說道「一個人生活很久了……」，我的心也開始跟著流眼淚。

馬蘇的電視劇我沒看過幾部，愛上她純粹是因為幾年前讀到的那段馬家莊故事。那時她還沒有紅成螢幕上這個潑辣機智的小媳婦。一個窮學生和開著保時捷的大滿貫冠軍談戀愛，雖說有平步青雲的富足，可是在對方的優越感面前，自尊心難免有受傷的時候。

一次激烈的爭吵後，馬蘇提著箱子從男朋友住所憤怒離開。她發誓一定要賺得一套自己的房子，不至於讓她在蕭索的夜晚滿街遊蕩。她拚命接戲，只能演小角色，片酬不高，不敢參加同學會，連一瓶蘭蔻也捨不得買，把攢下來的每一分錢，都投入一間公寓的頭期款裡，沒接受男友分毫的救濟。

每天睜開眼睛，就有六百塊錢人民幣的房貸在等著她，沒錢裝修，只能每隔幾個月把一件家具搬回家。等到最終可以入住，馬蘇為了這個房子，整整付出了六年的努力。她在大門上掛上個牌子，上面就寫著「馬家莊」，這是愛情裡進可攻退可守的根據地，再也不會有人命令她離開。

那是我第一次意識到，一個女人賺錢的決心與能力，可以為自己帶來多麼大的榮耀與尊嚴。這個倔強又自尊的女孩，把那句「沒有什麼比二十幾歲的貧窮更理直氣壯的事」，徹底顛覆成另一番模樣—對於一個女人，沒有什麼比二十幾歲努力賺錢更讓你理直氣壯的事。

現代所處的社會對女孩子的要求不多，知書達理、品行端正、勤儉持家，就是個好女孩了。我們卻不知道：女孩子，在走入殘酷的成人世界後，一定要自力更生，確保銀行戶頭有足夠的餘額，不可對男人產生金錢上完全的依賴。兩個人一旦分開，除了很多很多的愛，還剩餘很多很多的錢，不至於造成精神上和物質上的全面崩盤。＊＊＊

在紐西蘭的第一年，是我二十幾年生命裡經歷過的最顛沛流離的日子。我換過五份工作，多次搬離住所，一直經濟拮据，不敢逛街也不去聚餐，每天靠員工餐填飽肚子，家裡十塊錢煮水壺壞掉也沒捨得再買新的，為的是把攢下的每一筆錢都存進學費的帳戶裡。

在酒吧打工的時候，一個猥瑣的男人出現在吧台，酒精讓他肥膩的身軀蠢蠢欲動，他提出曖昧的要求，願意幫我付掉全部的學費。夜色蒼涼，燈光悽婉，他的大賓士就停在門口，那耀眼的標誌戳進我心裡，那時我只有一個念頭，老娘我一定要有錢。那個畫面，是至今想起，都可以讓我恨恨地馬上跳起來去工作的動力。

那一年我把自己逼得辛苦。

學校放了兩個月的假，身邊的中國留學生只有我沒回家。

最忙的時候打三份工，每天的睡眠只有五個小時。早上天不亮就要爬起來，走四十分鐘去超市打工，穿雪地棉靴，套三雙襪子，圍巾蒙在臉上，在奧克蘭冬日沁骨的溼冷裡走上坡路，整條街只有麥當勞的大M亮著光，那就是黑暗裡為我升起的朝陽。六點下班，跑去中餐館，清理餐桌上的殘羹，拾掇小朋友的鼻涕紙。深夜又出現在空無一人的辦公大樓裡，背著重重的吸塵器，一個人呆呆地站在巨大的落地窗前，望著整個城市的夜景。

連朋友都開著玩笑和我說：「每次覺得累不想去打工的時候，想想你，馬上就來了動力。」

那一年，發現賺錢也可以變成一件十分快樂的事情。

看著銀行帳戶裡的數字一點點往上升，雖然辛苦，但由於心中有目標，所以總有辦法堅持。一起工作的同事，大多到了談婚論嫁的年齡，很喜歡討論男人與錢的話題。我記得一個長相有些妖豔的女孩子，一副經驗老到的口氣，幽幽地和我們講：「男人這東西，都不要臉，你一定要想辦法從他身上得到點錢，離開的時候才不後悔……」

我聽了，不以為然。暗想：你有沒有想過，當你很瀟灑地拿著男朋友的信用卡到處刷的時候，你的男人會不會在另一個地方，吐著煙圈在酒桌上和他的兄弟講，女人這東西，都不要臉，每個人都想從我身上詐點錢……

我愛錢，愛的是那種來路清白、乾乾淨淨的鈔票，帶有一點踏實的辛苦味道，可以讓我在和男人約會的時候，一把搶過帳單瀟灑地說「我來付」；可以讓我在傷心難過的時候，去最貴的餐館大吃一頓，不必對著菜單上的價格斤斤計較；也可以讓我在失戀後，依舊住得起兩房一廳的房子，把車庫改造成夢想中的工作室……

這是我賺來的闊綽，也是用努力贏得的一份尊嚴與自由，不必讓我在愛情裡低頭，我也不會因為失去愛情而失去自我。

(本文摘自《女孩兒也有骨氣！別說我們不需要努力》/高寶出版)

【作者簡介】

楊熹文

中國創作分享平台「有意思吧」駐站作者，網路上以「老楊」自稱。

一個熱愛生活的自由工作者，留學紐西蘭。

相信美好的人生從來都不會降臨在稀薄的生命裡，我能夠做的，只是別讓生活太冷清。

喜歡熱鬧的生活，那彷彿是一種欣欣向榮的預言，聽起來特別踏實溫暖。