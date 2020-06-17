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【精彩書摘】

和一個視野開闊的人談戀愛很重要

失去聯絡多年的朋友，在即時通訊軟體上出現，地理位置察看在澳洲，我在螢幕這端驚呼，看那一端連續發來的驚嘆號。兩個十幾歲相識的玩伴，成長為今日奔三的女人，花費掉幾乎一整天的時間，才彌補上失聯後各自生活的片段。我們在彼此的故事裡興奮尖叫也流淚嘆氣，她忽然拋來一個嬌羞的媚眼：「想不想聽聽我這幾年的感情經歷？」我點點頭，發給她一個八卦的神色。

朋友的第一段戀情發生在校園裡，那時她二十歲。兩個主修不同科系的年輕人，在自習室裡謙讓一個座位，「只是因為在人群中多看了你一眼」，彼此都認定這是一段注定的姻緣。

校園戀情不需要什麼複雜的元素，自習室肩並肩的陪伴，食堂裡分享一頓晚餐，深夜裡的晚安簡訊，週末手牽手地壓馬路，都足以成就一段簡單的感情。

可是，漸漸的，朋友發現男朋友身上一些奇怪的行為。比如，當自己為了減肥過午不食，晚上在自習室肚子餓得咕咕叫時，男朋友會強行把她拖到食堂裡叫一份豐盛的蓋飯。起先朋友十分感動，卻看到男朋友在結帳的時候後退一步，一邊看她在包裡慌忙翻找錢包，一邊和食堂阿姨解釋：「不是給我吃的……」又比如，每次和哥兒們聚餐後，男朋友都要喜滋滋地和她講：「真好，又是某某某搶著買的單……」甚至連兩個人一起上館子改善伙食的時候，男朋友都不忘提醒她：「上回是我結的帳，這回……」

除了對自己的錢包有著絕對的謹慎，男朋友在生活中也有著固執且偏激的見解。

每當看到有男生開著賓士BMW出現在校園裡時，就認定「絕對是靠爸一族」，聽說女生在知名企業得到一份實習工作，就妄加猜測「一定有乾爹相助」，同時也常常把自己這份平凡的家世當作若干失敗的藉口：「沒辦法，再努力也只能是窮人的命！」

但這些並無法阻止朋友選擇在畢業後和他留在同一個城市奮鬥，她相信愛情可以克服一切缺陷，可同居生活很快就給她帶來了巨大的改變。朋友不再定期去書店買雜誌和小說，因為男朋友說：「書那麼貴，在網路上看不是一樣嘛？」她也不再更新在網路上寫了三年的部落格，因為男朋友看了兩眼就失去興趣：「你那些無病呻吟的文章有誰會去看？」她不再建議週末去電影院看3D大片，不再期待為年假計劃一次旅行，不再關心哪個文藝青年的小說在熱賣，甚至不再出席和閨密們每週一次的下午茶，而是徹底融進庸碌的人群中，專心做一個只關心一日三餐和生活瑣事的女孩。

畢業兩年後，朋友去參加同學聚會，驚訝地發現昔日裡被自己埋怨老土的男生，都和艾菲爾鐵塔合了影，聽著女生間討論著某個作家的新書和專欄，她這個當年的才女竟對此一無所知。

餐桌上有人談論當晚的菜系，有人談國外經歷，有人討論投資理財，有人問她：「這兩年都在忙什麼啦？」她苦笑，不知所云，對著面前的螃蟹乾瞪眼。

朋友回家後默默翻出銀行存摺，兩萬塊是自己全部的積蓄，她封存了許久的旅行夢在心底蠢蠢欲動，推了推電視前的男朋友：「我們去旅行一次吧，就去東南亞，窮遊也可以見識一下這個世界！」她的男朋友扭過頭，推了推眼鏡，義正詞嚴地說：「對不起，我還是比較喜歡踏踏實實過日子的女孩子。」

朋友花一個晚上收拾行李，把出租屋裡和自己有關的每一件東西都塞進了垃圾桶。她徹底和過去斬斷聯繫，刪除男朋友所有聯絡方式，辭掉那份永遠沒有升遷機會的工作，緊握一本兩萬塊的銀行存摺，想補給自己一個遲到的空檔年（Gap Year）。

可是夢想總是比現實來得浪漫簡單，當她真正開始為一整年的旅行做計劃時，卻發現自己原來沒有那麼勇敢，各種從未經手的問題都擺在了眼前，去國內遊還是國外遊？國外遊簽證怎麼辦？去哪個國家？不會說外語怎麼行？要是兩萬塊花光了該怎麼活下去？回來後還能不能找到工作？

朋友面對一堆問題毫無頭緒，正巧看到社區口貼著週末英文學習班的廣告，頭腦一熱就報了名，沒想到就在那裡遇見了下一段愛情。這一次的男生，是扔進人堆裡就翻不出來的那一類，外表實在平凡，可是當他作為年輕的英文老師，站在講台上把自己的人生信念分享給同學時，又是那麼的魅力非凡。

朋友發了個狂笑的表情：「那是我第一次意識到，一個男人的內心，可以彌補外表所有的硬傷。」

班上的同學來自社會上的各行各業，年齡差異懸殊，卻都被年輕教師廣闊的知識面所征服，兩個鐘頭的課時常常要延長到整個上午。這個幽默風趣的男人，平日裡在一家公司做翻譯，週末到補習班做英文老師，人生經歷廣闊豐富，在西藏和牧民騎馬，在印度冥想過七日，在澳洲的果園裡摘果子，在德國一路搭車一路旅行……

他為初學英文的同學介紹電影和書籍，他的出租屋就成為讀書會和電影會的固定場所。

朋友第一次去男生租的單人房裡，就被他龐大的藏書量震驚了，她一本一本地瞄過去，古今中外的經典，厚厚的攝影雜誌、旅行指南……

這並不是一個寬裕的房間，可是空間雖然狹小卻處處都乾淨整潔，牆壁上貼滿旅行照片和人生計劃，桌面上擺著嬌豔的小菊花……那一刻，她愛上他，因為他的生活就是她的夢想。

後來他們在一起，生活處處都有未曾體驗過的驚喜。

朋友說：「就是他幫我一點點重塑了生活中的熱情和夢想。兩個人依舊是不富裕的，可是還會從收入裡抽出一部分定期買書，回家後一同寫書評，雖然也會為了省錢在家看電影，但看的電影再不是什麼票房大片，而是經典的老電影。我恢復了部落格，他幫著篩選出好的文章投稿給出版社，偶爾還能得來一筆小小的收入。

「後來，他建議我忘掉空檔年的想法，去找一份正職工作，閒暇時寫寫稿子，把其餘的收入攢起來，我們就用這樣一筆筆積少成多的錢，走過了好多地方，而當我因為努力工作，終於攢夠了一筆小小的資金，而定期給雜誌社寫稿也不必讓我發愁失去生活來源時，我才開始了我的空檔年……」

我非常羨慕朋友遊歷各國的經歷，不禁問她：「就是這個英文老師帶你去的澳洲嗎？你們現在的生活一定非常幸福吧！」朋友回覆：「我是獨自出門旅行的，我們早就不在一起了啦！」沉默幾許，說：「但是他給我留下來很多很多正面的影響，還在一直發揮效用。」

在心理學上，有一種效應叫「變色龍效應」，說的是我們很容易去模仿別人，越是親密的人，我們越容易模仿，夫妻間相互模仿，動作神情以及氣質也會越來越相似。

我們常常會羨慕一對相愛的情侶在容貌上相似，竟如同出自一個家庭，卻往往忽略了，在一段愛情中作為彼此最重要的生活夥伴，情侶所各自堅持的價值觀也會漸漸趨於一致。一個人的言行、思維、眼界、觀念，都會和單身的時候有著巨大的差別。

這也就是為什麼我們看著身邊戀愛後的朋友驚呼，天哪，他或她怎麼像變了一個人！愛可以改造一個人，也足以毀掉一個人。

人生是漫長的修煉，伴侶是最重要的同伴和導師。和一個視野開闊的人在一起，生命中會有很多精彩的發現，而如果此時的你沒能擁有這樣的愛情，也別急著甩掉身邊的那個人，每一段愛情都值得尊重，至少你還有選擇成為一個視野開闊的人的機會。

人生太短暫，相愛須謹慎。

(本文摘自《女孩兒也有骨氣！別說我們不需要努力》/高寶書版)

【作者簡介】

楊熹文

中國創作分享平台「有意思吧」駐站作者，網路上以「老楊」自稱。

一個熱愛生活的自由工作者，留學紐西蘭。

相信美好的人生從來都不會降臨在稀薄的生命裡，我能夠做的，只是別讓生活太冷清。

喜歡熱鬧的生活，那彷彿是一種欣欣向榮的預言，聽起來特別踏實溫暖。